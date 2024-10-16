Dolar
34.22
Euro
37.32
Altın
2,675.98
ETH/USDT
2,614.00
BTC/USDT
67,694.00
BIST 100
8,824.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Malatya'nın Kale ilçesinde deprem sırasında dağlık kesimdeki toprak kayması ve taşların yuvarlanması cep telefonu kamerasına yansıdı. -VTR-
logo
Dünya

İtalya Başbakanı Meloni, Ürdün ve Lübnan'ı ziyaret edecek

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin, 18 Ekim Cuma günü önce Ürdün'ü, ardından Lübnan'ı ziyaret edeceği bildirildi.

Barış Seçkin  | 16.10.2024 - Güncelleme : 16.10.2024
İtalya Başbakanı Meloni, Ürdün ve Lübnan'ı ziyaret edecek

Roma

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Meloni'nin, cuma günü öğle saatlerinde Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Akabe kentindeki Kraliyet Sarayı'nda görüşeceği daha sonra da buradan Lübnan'ın başkenti Beyrut’a geçerek Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile bir araya geleceği belirtildi.

Meloni, dün İtalyan parlamentosunda kendisinin yakın zamanda Lübnan'a, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin ise gelecek hafta İsrail ve Filistin'e gideceğini açıklamıştı.

Başbakan Meloni ayrıca dün Senato'da yaptığı konuşmada, İsrail saldırısı altındaki Lübnan'da yaşananlara ilişkin, "Bizim ve müttefiklerimizin sayısız çabalarına rağmen Lübnan'daki durumdan derin endişe duyuyorum. Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) mevzileri İsrail tarafından vuruldu. Herhangi bir kayıp veya ciddi hasar kaydedilmemiş olmasına rağmen İsrail'in UNIFIL'e saldırısı kabul edilebilir değil. İsrail güçlerinin yaklaşımının tamamen haksız ve BM'nin 1701 sayılı kararının açık bir ihlali olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

"(UNIFIL) Geri çekilmenin doğru olduğunu düşünmüyorum"

Diğer yandan, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tajani de bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, UNIFIL'de görev yapan 1000 kadar İtalyan askerinin güvende olduğunu belirterek "Geri çekilmenin doğru olduğunu düşünmüyorum çünkü yeni angajman kuralları ve olası müdahalelerle UNIFIL'in İsrail ile Lübnan arasında bir tampon görevi görebileceğini düşünüyorum." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş'ten alınan numuneler İstanbul'a gönderildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'daki depremle ilgili Vali Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Er'den bilgi aldı
Adıyamanlı afetzedeler kentsel dönüşümle yeni evlerine kavuşuyor
Türkiye, Lübnan'dan 2 binden fazla yabancının hava yoluyla tahliyesine yardımcı oldu
Ankara'da sıcaklıklar yarından itibaren 6 ila 12 derece azalacak

Benzer haberler

İtalya Başbakanı Meloni, Ürdün ve Lübnan'ı ziyaret edecek

İtalya Başbakanı Meloni, Ürdün ve Lübnan'ı ziyaret edecek

Lübnan İsrail'i BMGK'ye şikayet etti

Türkiye, Lübnan'dan 2 binden fazla yabancının hava yoluyla tahliyesine yardımcı oldu

İsrail ordusu, denizden de Lübnan'a saldırdı

İsrail ordusu, denizden de Lübnan'a saldırdı
AB liderleri, Ukrayna, Orta Doğu, göç ve ekonomi konularını görüşmek için toplanacak

AB liderleri, Ukrayna, Orta Doğu, göç ve ekonomi konularını görüşmek için toplanacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, İtalya'da uzay alanında önde gelen firmaların yetkilileriyle görüştü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, İtalya'da uzay alanında önde gelen firmaların yetkilileriyle görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet