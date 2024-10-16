Cammu Keşmir'de seçimin galibi muhalefet lideri Ömer Abdullah başbakanlık görevine başladı
Hindistan'ın idaresindeki Cammu-Keşmir'de 10 yıl aradan sonra yapılan seçimleri kazanan muhalefet ittifakından Cammu-Keşmir Ulusal Konferans Partisinin lideri Ömer Abdullah, yemin ederek başbakanlık görevine başladı.
İstanbul
Ömer Abdullah ve 5 kişilik ekibi, Srinagar kentinde, bölgenin Vali Yardımcısı Manoj Sinha huzurunda yemin etti.
Törene, yeni Başbakan Abdullah ve ekibinin yanı sıra seçimlerde Cammu-Keşmir Ulusal Konferans Partisinin ittifak yaptığı muhalefet partisi Hindistan Ulusal Kongresinin (INC) lideri Rahul Gandi ve diğer muhalefet liderleri de katıldı.
Cammu Keşmir Meclisi, Yeni Delhi yönetimi altında sınırlı yetkilere sahip olacak.
Uzun aranın ardından seçimlerin düzenlenmesinin bölgede siyasi değişim için umutları artırdığı belirtiliyor.
Abdullah, 2009-2014 yıllarında da Cammu Keşmir'de başbakanlık görevinde bulunmuştu.
10 yıl aradan sonra yapılan seçimleri muhalefet ittifakı kazanmıştı
Cammu Keşmir'de seçmenler, 18 Eylül, 25 Eylül ve 1 Ekim'de olmak üzere 3 aşamada yapılan milletvekili seçimlerinde oy kullanmıştı.
8 Ekim'de açıklanan seçim sonuçlarına göre, Cammu Keşmir'in eyalet statüsünü ve özel statüsünü geri getirme sözü veren INC ve Cammu-Keşmir Ulusal Konferans Partisi ittifakı, 90 sandalyeden 48'ini kazanarak mecliste çoğunluğu yakalamıştı.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Bharatiya Janata Partisi (BJP) ise seçimlerde 29 milletvekili çıkarabilmişti.
Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması
Hindistan yönetimi, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e özel statü tanıyan hükümlerini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgeyi merkezi yönetimin doğrudan hükmettiği "Birlik Toprağı" statüsüne indirmişti.
Ardından bölge toprakları, 31 Ekim 2019'da resmen merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh olmak üzere ikiye ayrılmıştı.
Cammu Keşmir'in 1947'den bu yana yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasası da kaldırılmıştı. Müslümanlar, bu nedenle merkezi yönetimin bölgeye Hindu çoğunluğu yerleştirerek bölgenin demografisini değiştirmesinden endişe duyuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.