Dolar
26.93
Euro
30.22
Altın
1,981.17
ETH/USDT
1,911.00
BTC/USDT
30,203.00
BIST 100
6,639.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsviçre'de üç gündür devam eden orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

İsviçre'nin Valais kantonunda 17 Temmuz'da başlayan ve henüz kontrol altına alınamayan orman yangını için söndürme çalışmaları bugün de devam etti.

Muhammet İkbal Arslan  | 20.07.2023 - Güncelleme : 20.07.2023
İsviçre'de üç gündür devam eden orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

Cenevre

Basına yansıyan haberlere göre yetkililer, Valais'teki yangın için durumun stabil olduğunu ancak rüzgarın etkisiyle alevlerin yükselebileceğini bildirdi.

İsviçre ordusuna ait helikopterler itfaiyecilere destek verirken, kara kuvvetleri personeli de Valais'te konuşlandırıldı.

Yaklaşık 100 futbol sahası büyüklüğünde alana yayılan yangının kontrol altına alınmasında hava şartları ve özellikle rüzgarın önemli rol oynadığı belirtildi.

Yangının tamamen sönmesinin birkaç hafta alacağı tahmin edilirken dün gece rüzgarın yavaşlaması, alevlerin yayılmasını engelledi.

Yetkililer, açık alanda ateş yakmanın yasaklandığını duyurdu.

Yangın nedeniyle civardaki köylerden 200'den fazla kişi tahliye edilmişti.

Avrupa ve dünyanın birçok farklı bölgesinde orman yangınları etkisini sürdürürken, Valais'teki yangın bu yıl İsviçre'deki ilk büyük orman yangını olarak kayıtlara geçti.

Geçen yıl Avrupa bölgesinde çıkan orman yangılarında yaklaşık 750 bin hektarlık alan küle dönmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümü paylaşımı
İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan Paludan hakkında yakalama kararı çıkarıldı
İskenderun Kore Mahallesi Konteyner Kenti'nin açılışı gerçekleştirildi
Türkiye ve dünya gündemi
Adalet Bakanı Tunç'tan adli tatil açıklaması

Benzer haberler

İsviçre'de üç gündür devam eden orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

İsviçre'de üç gündür devam eden orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Çanakkale'deki orman yangını sonrası hayat normale dönmeye başladı

Yunanistan'daki orman yangınları tüm çabalara rağmen kontrol altına alınamıyor

Yunanistan'daki orman yangınları tüm çabalara rağmen kontrol altına alınamıyor
Sultangazi'de ormanlık alanlarda helikopter destekli denetim yapıldı

Sultangazi'de ormanlık alanlarda helikopter destekli denetim yapıldı

Şanlıurfa'daki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'daki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet