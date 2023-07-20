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Dünya

Bağdat’ta İsveç Büyükelçiliği ateşe verildi

Irak’ın başkenti Bağdat’ta Şii dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr’ın lideri olduğu Sadr Hareketi’ne bağlı gruplar, İsveç Büyükelçiliği binasına girerek bazı bölümlerini ateşe verdi.

Haydar Karaalp  | 20.07.2023 - Güncelleme : 20.07.2023
Bağdat’ta İsveç Büyükelçiliği ateşe verildi Fotoğraf: Murtadha Al-Sudani/AA

Bağdat

Irak’ın başkenti Bağdat’ta Şii dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr’ın lideri olduğu Sadr Hareketi’ne bağlı gruplar, İsveç Büyükelçiliği binası önünde toplanarak, Kur’an-ı Kerim’e yönelik yarın gerçekleştirileceği beklenen eyleme karşı büyükelçilik binasını bastı.

Sadr Hareketi yandaşları, İsveç Büyükelçiliği yakınlarına gelerek beklenen söz konusu eylemi protesto etmeye başladı. Göstericiler İsveç hükümetine karşı slogan atarak, büyükelçilik bahçesine girdi.

Iraklı protestocular, büyükelçilik çevresine kurulan beton bariyerleri yıkmaya başladı.

Irak güvenlik güçleri, olay yerindeki önlemleri artırdı.

Büyükelçilik ateşe verildi

Sadr Hareketi yandaşları, İsveç Büyükelçiliği yakınlarına gelerek Kur’an-ı Kerim’e yönelik eylemleri protesto etti. Protestocular, İsveç Büyükelçiliği binasının bazı bölümlerini yaktı. Binadan siyah dumanlar yükseldi.

Irak Dışişleri Bakanlığı, İsveç Büyükelçiliğini yakanların bulunmasını istedi

Dışişleri Bakanlığından, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr taraftarlarınca İsveç Büyükelçiliği’nin ateşe verilmesiyle ilgili açıklama yapıldı.

“Dışişleri Bakanlığı, İsevç’in Bağdat Büyükelçiliği binasının yakılmasını şiddetle kınıyor.” denilen açıklamada, “Bu eylem, diplomatik misyon temsilciliklerine saldırı ve güvenliğini tehdit etme kapsamına giriyor.” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, hükümet tarafından, İsveç Büyükelçiliğine yönelik eylemi gerçekleştirenlerin bulunup yasalara göre cezalandırılması ve olayın perde arkasının aydınlatılması için güvenlik güçlerine soruşturma başlatma talimatı verildiği de bildirildi.

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