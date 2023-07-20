Dolar
26.93
Euro
30.27
Altın
1,980.34
ETH/USDT
1,909.20
BTC/USDT
30,164.00
BIST 100
6,641.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Batı Balkanlar'da etkili olan yağış ve fırtına sebebiyle 5 kişi hayatını kaybetti

Hırvatistan, Slovenya, Bosna Hersek ve Sırbistan'da etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle 5 kişi yaşamını yitirdi.

Lejla Biogradlija  | 20.07.2023 - Güncelleme : 20.07.2023
Batı Balkanlar'da etkili olan yağış ve fırtına sebebiyle 5 kişi hayatını kaybetti

Saraybosna

Batı Balkan ülkelerinde, son günlerde yaşanan sıcak hava dalgasının ardından bugün etkisini gösteren şiddetli yağış ve fırtına sebebiyle havalimanları ulaşıma kapandı, elektrik kesintileri oldu, maddi hasar meydana geldi.

Hırvatistan'da ağaç devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi hayatını kaybetti.

Sivil Koruma Birliğinden yapılan açıklamada, başkent Zagreb'de çok sayıda araçta maddi hasar meydana geldiği ifade edildi.

Açıklamada, vatandaşlar Slovenya üzerinden gelecek yeni fırtınalara karşı uyarıldı.

Slovenya'da da fırtına nedeniyle Bled kentinde 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, ülke genelinde çok sayıda ağaç devrildi ve trafikte aksamalar yaşandı. Fırtına nedeniyle yaralananlar tedavi altına alındı.

Bölge ülkelerinden Bosna Hersek'in Brcko kentinde de olumsuz hava şartları nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği, 20'den fazla vatandaşın yaralandığı bildirildi.

Ülkenin kuzeyindeki Banja Luka kentinde bulunan havalimanının çatısı fırtına nedeniyle uçtu. Banja Luka Havalimanından yapılan açıklamada, fırtınanın şiddetli olduğu ve çatının zarar görmesi nedeniyle havalimanının ulaşıma kapatıldığı ifade edildi.

Sırbistan'da da başta başkent Belgrad olmak üzere ülke genelinde şiddetli yağış ve fırtına etkili oldu. Belgrad'da fırtına sonucu bir vincin düştüğü, başkentteki Nikola Tesla Havalimanının ulaşıma kapatıldığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı Acil Durum Dairesi, itfaiye ekiplerinin 15 kişiyi kurtardığını, ülke genelinde birçok kentte elektrik kesintisi yaşandığını kaydetti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yaptığı değerlendirmede, "Yeter ki can kaybı olmasın, maddi hasarları karşılarız." dedi.

Batı Balkan ülkelerinin medya organları, bu zamana kadar bu derece şiddetli bir fırtına yaşanmadığına dikkati çekti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümü paylaşımı
İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan Paludan hakkında yakalama kararı çıkarıldı
İskenderun Kore Mahallesi Konteyner Kenti'nin açılışı gerçekleştirildi
Türkiye ve dünya gündemi
Adalet Bakanı Tunç'tan adli tatil açıklaması

Benzer haberler

Batı Balkanlar'da etkili olan yağış ve fırtına sebebiyle 5 kişi hayatını kaybetti

Batı Balkanlar'da etkili olan yağış ve fırtına sebebiyle 5 kişi hayatını kaybetti

Hırvatistan'da şiddetli rüzgar ve yağmurda devrilen ağaçlar nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi

Çanakkale'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

ABD'de meydana gelen selde 3 kişi öldü, 4 kişi kayboldu

ABD'de meydana gelen selde 3 kişi öldü, 4 kişi kayboldu
Çanakkale'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Çanakkale'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Trabzonspor'un yeni transferi Dimitrios Kourbelis, iz bırakmak istiyor

Trabzonspor'un yeni transferi Dimitrios Kourbelis, iz bırakmak istiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet