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Dünya

Belçikalıların yüzde 57'si monarşinin devamını istiyor

Belçika halkının yüzde 57'sinin ülkede krallığın devam etmesinden yana olduğu bildirildi.

Ömer Tuğrul Çam  | 20.07.2023 - Güncelleme : 20.07.2023
Belçikalıların yüzde 57'si monarşinin devamını istiyor

Brüksel

Parlamenter anayasal monarşi ile yönetilen Belçika'da medya kuruluşları Le Soir, HLN, RTL ve VTM için yapılan ankete katılanların çoğunluğu, başında kralın olduğu monarşi yönetiminin sürmesi taraftarı olduklarını söyledi.

Ülke genelinde bu oran yüzde 57 olurken, kraliyet yerine cumhuriyet yönetimi kurulmasını isteyenlerin oranı yüzde 28 olarak belirlendi.

Federal bir yapıya sahip Belçika'da monarşi taraftarlarının Fransızca konuşulan Valon bölgesi ile başkent Brüksel bölgesinde daha fazla olduğu görüldü. Her iki bölgede de halkın yüzde 63'ü monarşinin devamını istediklerini belirtti.

Flaman bölgesinde ise monarşiden yana olanların oranı yüzde 52 oldu.

1831'de kurulan Belçika'da daha çok sembolik konumu bulunan tahtta Kral Philippe oturuyor. Ülkenin 8'inci kralı olan 63 yaşındaki Philippe, 2013 yılında babasının sağlık durumu nedeniyle tahta geçmişti.

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