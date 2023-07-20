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Dünya, Ekonomi

ABD ve İsrail'den iklim dostu tarım için 70 milyon dolarlık yatırım

ABD ve İsrail, Orta Doğu ve Afrika'da yeni teknolojiler kullanarak iklim dostu tarımı desteklemek için 70 milyon dolarlık yatırım yapacaklarını duyurdu.

Tuğçenur Akgün  | 20.07.2023 - Güncelleme : 20.07.2023
ABD ve İsrail'den iklim dostu tarım için 70 milyon dolarlık yatırım

New York

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile Beyaz Saray'daki görüşmeleri öncesinde basın toplantısı düzenledi.

ABD ve İsrail'in 35'er milyon fon sağlayarak toplam 70 milyon dolarlık yeni bir gıda güvenliği ve iklim direnci inisiyatifi için yatırım yapacağını duyuran Harris, özellikle Orta Doğu ve Afrika kıtasına "iklim dostu tarım ve teknoloji" getirmeye odaklanacaklarını söyledi.

Harris, bu kapsamda çiftçiler ve yenilikçilerin Amerikan ve İsrail teknolojisinden faydalanarak su ve mahsul verimliliği ile gıda üretiminin artırılabileceğine işaret etti.

Orta Doğu'daki ortak yatırımlarının İsrail ile komşuları arasındaki işbirliğini güçlendirmeye de yardımcı olacağını söyleyen Harris, bölgesel entegrasyon ve "İran'ın sunduğu tehditlerle mücadele" konusunu da görüşeceklerinden bahsetti.

Harris, "İsrailliler ve Filistinlilerin güvenli bir şekilde yaşamalarını ve eşit ölçülerde özgürlük, refah ve demokrasiden faydalanmalarını sağlamak için yapacağımız çalışmaları konuşacağız." dedi.

Harris ayrıca demokratik kurumları güçlendirmeye yönelik çalışmaları da masaya yatıracaklarını aktardı.

Herzog da Abraham Anlaşmaları'nın farklı alanlarda iş birliklerinin önünü açtığına işaret ederek, "Burada bir kez daha tekrar ediyorum: İsrail ellerini uzatmış durumda ve kalplerimiz barış için her ortağa açıktır, yakın ya da uzak. Bu bizim en derin arzumuzdur." ifadelerini kullandı.

Ortak inisiyatifin iklim kriziyle mücadelede önemini vurgulayan Herzog, iklim alanındaki iş birliğinin, yenilenebilir Orta Doğu vizyonunu gerçekleştirmede önemli bir faktör olacağına inandığını söyledi.




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