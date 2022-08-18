Dolar
18.08
Euro
18.33
Altın
1,761.39
ETH/USDT
1,864.20
BTC/USDT
23,403.00
BIST 100
3,020.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres bir araya geldi.
logo
Dünya

İsveç'te NATO'ye girmek isteyenlerin oranı arttı

İsveç'te yapılan bir ankette, NATO’ya katılmak isteyenlerin oranında artış meydana geldiği belirtildi.

Atila Altuntaş   | 18.08.2022
İsveç'te NATO'ye girmek isteyenlerin oranı arttı

Stockholm

Sifo araştırma şirketinin yürüttüğü anket sonuçlarına göre, NATO’ya katılmak isteyen İsveçlilerin oranı yüzde 58’e yükseldi.

Mayısta yapılan ankette bu oran yüzde 56 olarak kaydedilirken, yeni yayımlanan ankette bu oran yüzde 58’e çıktı.

NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan İsveç ve Finlandiya ile Türkiye arasında, 28 Haziran'da İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin endişelerini gidermeye yönelik üçlü muhtıra imzalanmıştı.

Öte yandan Madrid’de yapılan zirveyle NATO’ya katılım süreçleri başlayan İsveç ve Finlandiya, Türkiye ile ortak mutabakat görüşmelerine başlıyor.

İsveç Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, 26 Ağustos’ta bu mekanizmanın ilk toplantısı gerçekleştirilecek.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Savaş nedeniyle tahrip olan altyapının yeniden inşası için Türkiye ile Ukrayna arasında anlaşma imzalandı
HSK, uyuşturucu soruşturmasında adı geçen savcıyı meslekten ihraç etti
Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Bilal Erdoğan: Malazgirt ve Büyük Taarruz'un iki tarihi dönüm noktası olduğunu gençlerimize hatırlatacağız
Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile bir araya geldi

Benzer haberler

İsveç'te NATO'ye girmek isteyenlerin oranı arttı

İsveç'te NATO'ye girmek isteyenlerin oranı arttı

İsveç'te elektrik fiyatlarındaki yüksek artış tartışılıyor

ABD'nin Wisconsin eyaletindeki valilik yarışı anketinde rakipler arasında fark azaldı

İsveç hükümeti yüksek elektrik fiyatlarını aşağı çekme hazırlığında

İsveç hükümeti yüksek elektrik fiyatlarını aşağı çekme hazırlığında
"Çok zor bir rakiple oynayacağız"

"Çok zor bir rakiple oynayacağız"
NATO, Kosova-Sırbistan geriliminde müdahale uyarısını yineledi

NATO, Kosova-Sırbistan geriliminde müdahale uyarısını yineledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet