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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsveç'te, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a saldırıları protesto edildi

İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını protesto ederek ateşkes çağrısı yaptı.

Atila Altuntaş  | 28.12.2024 - Güncelleme : 28.12.2024
İsveç'te, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a saldırıları protesto edildi Fotoğraf: Atila Altuntaş/AA

Stockholm

Başkentin Odenplan bölgesinde toplanan göstericiler, İsveç Parlamentosu'na doğru yürüdü.

Gösteriye katılan yüzlerce kişi, "Katil İsrail, Filistin'den defol", "Katil İsrail, Lübnan'dan defol" ve "Acil ve şartsız ateşkes" sloganları attı.

Filistin ve Lübnan bayrakları taşıyan protestocular, Gazze'deki soykırımın ve son günlerde Lübnan'da artan İsrail saldırılarının durdurulmasını istedi.

Gösteriye katılan İsveçli aktivist Louise Cansingto, AA muhabirine, "Bugün buradaki eylemde arkadaşlarım ve ailemle, dünyanın dört bir yanında ezilen herkesle dayanışma içinde olmak için bulunuyorum." dedi.

Cansingto, "Filistin'den, Lübnan'a ve işgal ya da terörün herhangi bir biçiminin kurbanı olan diğer birçok ülkeden bahsediyoruz. Yüksek ses olmalıyız, bir araya gelmeliyiz, artık bu olanlara seyirci kalamayız. Çocuklar poşetlerde taşınıyor, vücut parçaları market alışverişi için kullandığınız poşetlerde bir insan bedeni olarak ölçülüyor. Gömülmüyorlar bile, büyüyemiyorlar ve buna karşı durmak için, zalime karşı, siyonizme karşı, barış için, adalet için her zamankinden daha fazla birleşmek zorundayız. Burada olmak bir seçenek değil, zorunluluktur." ifadelerini kullandı.

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