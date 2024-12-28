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Dünya

Gazprom, Moldova'ya doğal gaz sevkiyatını durduracak

Rus enerji şirketi Gazprom, 1 Ocak 2025 itibarıyla Moldova'ya doğal gaz sevkiyatını durduracağını bildirdi.

Emre Gürkan Abay  | 28.12.2024 - Güncelleme : 28.12.2024
Gazprom, Moldova'ya doğal gaz sevkiyatını durduracak

Moskova

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Moldova'nın ithal ettiği Rus gazı için borcunu ödemediği belirtildi.

Moldovagaz şirketinin Gazprom ile sözleşme yükümlülüklerini sıklıkla yerine getirmediğine işaret edilen açıklamada, "Bu bağlamda, sözleşme hükümlerine dayanarak, 1 Ocak 2025'te (TSİ) 08.00'den itibaren Gazprom, Moldova'ya doğal gaz sevkiyatını günde 0 metreküple sınırlayacaktır." ifadesine yer verildi.

Gazprom, Moldova'ya yılda yaklaşık 2 milyar metreküp doğal gaz sevk ediyordu.

Ukrayna savaşının ardından Rusya ile çok sayıda Avrupa ülkesi arasındaki doğal gaz ticareti durmuştu.

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