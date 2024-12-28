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Dünya

Gürcistan'da AB yanlısı göstericiler "insan zinciri" oluşturarak seçimlerin yenilenmesini istedi

Gürcistan'da, ülkenin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerinin başlatılması sürecinin askıya alınmasını protesto eden göstericiler, "insan zinciri" oluşturarak hükümete parlamento seçimlerini yenileme çağrısında bulundu.

Davit Kachkachishvili  | 28.12.2024 - Güncelleme : 28.12.2024
Gürcistan'da AB yanlısı göstericiler "insan zinciri" oluşturarak seçimlerin yenilenmesini istedi Fotoğraf: Mirian Meladze/AA

Tiflis

Gürcistan'da 26 Ekim'de yapılan parlamento seçiminden sonra başlayan ve hükümetin AB'ye katılım müzakerelerinin başlatılmasını 2028'e kadar askıya almasının ardından artan protestolar başkent Tiflis'te 31 gündür sürüyor.

Tiflis'te sokağa çıkan binlerce kişi de kentin farklı noktalarında insan zinciri oluşturarak gösteri düzenledi.

Gösteriye, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve Tiflis'te temaslarda bulunan Avrupa Parlamentosu'ndan (AP) iki milletvekilli de katıldı.

Ellerinde AB ve Gürcistan bayrakları taşıyan göstericiler, farklı performanslar sundu.

Yaklaşık bir saat süren gösterinin ardından protestocular, parlamento binasına doğru yürüyüşe başladı.

Tiflis'in dışında Batum, Kutaisi ve farklı şehirlerde de protestocular, seçimlerin yenilenmesi talebiyle el ele vererek insan zinciri oluşturdu.

Gürcistan'daki gelişmeler

AB, ABD, mevcut Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve muhalefet partileri, iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin seçildiği parlamento seçimlerini kabul etmiyor ve hükümetin, AB'ye katılım müzakerelerinin başlamasını askıya almasına tepki gösteriyor.

Zurabişvili, görevini Gürcistan'ın yeni cumhurbaşkanı seçilen Mikheil Kavelaşvili'ye 29 Aralık'ta devretmesi gerekiyor ancak seçimleri tanımadığı gerekçesiyle görevinden ayrılmayacağını ifade ediyor.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'nin hükümeti ise Batı'nın desteklediği bazı güçleri, Zurabişvili ve muhalefeti, "sokak eylemleri" ile hükümeti devirmeye çalışmakla suçluyor.

ABD ile bazı Avrupa ülkeleri, Gürcistan hükümeti yetkililerine yaptırımlar uyguladı.

Gürcistan'da 28 Kasım'da başlayan AB yanlısı gösteriler 31 gündür devam ediyor.

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