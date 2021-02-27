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Dünya

İsveç'te 2 çocuğu elinden alınan Çoban ailesi Türk yetkililerden yardım istedi

İsveç'in Dalarna bölgesine bağlı Vansbro ilçesinde yaşayan Çoban ailesi, belediye sosyal dairesinin 2 çocuklarını ellerinden alması üzerine, Türk yetkililerden yardım istedi.

Atila Altuntaş   | 27.02.2021
İsveç'te 2 çocuğu elinden alınan Çoban ailesi Türk yetkililerden yardım istedi Fotoğraf: Atila Altuntaş/AA

Stockholm

Anne Cemile Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, biri kız, biri erkek 8 ve 9 yaşında 2 çocuğunun 2 sene önce ellerinden haksız yere alındığını ve bir buçuk yıldır kendilerine hiç gösterilmediğini belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi.

Çocuklarını görmediği süre içinde iki mahkemeyi kazandıklarının altını çizen anne Çoban, gözyaşları içinde şunları anlattı:

"Vansbro Belediye Sosyal Dairesi, çocuklarıma şiddet uyguladığımı öne sürerek beni mahkemeye verdi. Mora Mahkemesi benim suçsuz olduğuma karar verdi. Daha sonra belediye, Stockholm Yüksek Mahkemesine itiraz etti. Bu mahkeme de bizim lehimize karar verdi. Buna rağmen çocuklarımızı geri vermediler. İlk sıralarda çocuklarımızı görmemize izin veriyorlardı. Daha sonra çocuklarımızı bir İsveçli aileye verdiler. Onlarla sorun mu yaşadılar bilmiyorum, çocuklarımızı başka bir İsveçli aileye verdiler. Aileye verdikten sonra 1,5 yıldır çocuklarımızla bir kere bile görüşmeye izin vermediler. 2 yıldır benim çektiğimi bir ben bilirim bir Allah bilir, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım bekliyoruz."

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden 10 yıl önce İsveç'e geldiklerini kaydeden baba Mehmet Çoban da çocuklarının ellerinden alındıktan sonra psikolojik rahatsızlığa yakalandığını dile getirdi.

Baba Çoban, "Yetkililer çocuklarımızı bizle görüştürmemelerinin sebebi olarak psikolojik rahatsızlıklarını gösteriyor. Çocuklarımın daha önce psikolojik rahatsızlıkları yoktu, elimizden alındıktan sonra bu rahatsızlıklara yakalanmış olabilirler. Ben hukuk savaşından vazgeçmeyeceğim, gerekirse belediyenin önünde çadır kurup açlık grevine başlayacağım." diye konuştu.

AA muhabirinin telefonla ulaştığı Vansbro Belediyesi Sosyal Dairesi yetkilileri, konu hakkında açıklama yapmaktan kaçındı.

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