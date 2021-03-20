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Dünya

İsveç'in 3 kentinde yüzlerce kişi Kovid-19 kısıtlamalarını protesto etti

İsveç'in başkenti Stockholm ile Göteborg ve Malmö kentlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları yüzlerce kişinin katılımıyla protesto edildi.

Atila Altuntaş   | 20.03.2021
İsveç'in 3 kentinde yüzlerce kişi Kovid-19 kısıtlamalarını protesto etti Fotoğraf: Atila Altuntaş / AA

Stockholm

Stockholm'de 3 farklı noktada yürüyen göstericiler Kungstragarden Meydanı'nda toplandı. Kendilerine "Milenyum" ismini veren grubun lideri Filip Sjöström, salgınla mücadelede "sürü bağışıklığı" stratejisi çerçevesinde alınan hafif önlemlerin kaldırılmasını istedi.

İsveç'in 3 kentinde yüzlerce kişi Kovid-19 kısıtlamalarını protesto etti

İsveç'in başkenti Stockholm ile Göteborg ve Malmö kentlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları yüzlerce kişinin katılımıyla protesto edildi. Başkent Stockholm'deki gösterilerde polis ile göstericiler arasında zaman zaman gergin anlar yaşanırken 7 kişi gözaltına alındı. ( Atila Altuntaş - Anadolu Ajansı )

Yalanların gerçek gibi gösterildiğini savunan Sjöström, salgının dünyaya hükmeden zenginlerin bir planı olduğunu öne sürdü.

Stockholm'ün Medbargareplatsen bölgesinde iki hafta önce yaptıkları "salgın karşıtı" gösteriyi de hatırlatan Sjöström, gösteride 3 bin kişinin toplandığını ve "davranış kurallarını ihlal etme" suçundan kendisine 2 bin avro ceza verildiğini kaydetti.

Polis ile göstericiler arasında zaman zaman gergin anlar yaşanırken 7 kişi gözaltına alındı.

Göteborg ve Malmö kentlerinde düzenlenen gösterilerde de Kovid-19 kısıtlamaları protesto edildi.

Öte yandan, 10 milyon nüfuslu ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13 bin 216'ya çıktı. Vaka sayısı da 738 bin 537'ye yükseldi.

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