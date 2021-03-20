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Dünya

ABD Başkanı Biden'dan Nevruz mesajı: Daha iyi günlerin önümüzde olduğunu hatırlamalıyız

ABD Başkanı Joe Biden, dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle zor bir dönemden geçtiğini ancak güzel günlerin yakın olduğunu belirterek, Nevruz'u kutladı.

Hakan Çopur   | 20.03.2021
ABD Başkanı Biden'dan Nevruz mesajı: Daha iyi günlerin önümüzde olduğunu hatırlamalıyız

Washington

ABD Başkanı Joe Biden, baharın müjdecisi kabul edilen Nevruz'la ilgili yazılı bir açıklama yaptı ve İran'dan Orta Asya'ya, Orta Doğu'dan Avrupa'ya kadar herkesin Nevruz'unu kutladığını belirtti.

Kovid-19 nedeniyle tüm insanlığın zor bir süreçten geçtiğini ve kutlamaların dahi sanal ortamlarda yapıldığını kaydeden Biden,, "Tüm acılarımız ve kayıplarımızdan sonra daha iyi günlerin önümüzde olduğunu hatırlamalıyız. Barış, refah ve anlayış dolu ortak bir gelecek için beraber çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da yazılı bir mesaj yayımlayarak Nevruz'u kutladı.

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