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Dünya

İsveç Sivil Savunma Bakanı Bohlin: "İsveç'te savaş olabilir"

İsveç Sivil Savunma Bakanı Carl Oskar Bohlin, İsveç'te savaş olabileceği uyarısında bulundu.

Atila Altuntaş  | 07.01.2024 - Güncelleme : 07.01.2024
İsveç Sivil Savunma Bakanı Bohlin: "İsveç'te savaş olabilir"

Stockholm

Bohlin, Dalarna bölgesinde bulunan Salen askeri üssünde düzenlenen Ulusal Halk ve Savunma Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Rusya'nın ciddiye alınması gerektiğini belirterek "İsveç'te de savaş olabilir, halkımızın savaşa hazır olması gerekir." dedi.

İsveç'in 210 yıldır savaşa girmediğine işaret eden Bohlin, şunları kaydetti:

"Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonucunda zaten Avrupa'da kötü olan güvenlik durumu geçtiğimiz yıl daha da kötüleşti. Rusya'nın hızla yeniden silahlanmasının çok ciddiye alınması gerekiyor. Yaklaşık 210 yıldır barış, İsveç halkı için hoş bir yoldaştı. Ancak bu durum günümüzde değişti ve güvenlik durumu kötüleşti. Ben de sorumluluk sahibi bir bakan olarak İsveç halkına bu gerçeği açıklamak durumundayım."

İsveç hükümetinin, ülkenin savaşa girebileceğine dair zihinsel farkındalık oluşturarak savunma kabiliyetini artırmaya çalıştığını ifade eden Bohlin, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı direncini de örnek aldıklarını söyledi.



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