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Dünya

İsveç Kovid-19 kısıtlamalarını kaldırdı

Atila Altuntaş   | 09.02.2022
İsveç Kovid-19 kısıtlamalarını kaldırdı

Stockholm

İsveç Halk Sağlığı Ajansı, Kovid-19'a yönelik tüm kısıtlamaları bugün itibarıyla kaldırdı ve Kovid-19 testlerinin de sonlandırıldığını açıkladı.

Halk Sağlığı Ajansı Başkanı Karin Tegmark Wisell, ülkede bugün itibarıyla Kovid-19'a yönelik bütün kısıtlamaların kalktığını belirtti.

Devletin maliyeti nedeniyle Kovid-19 testlerini sonlandırdığını aktaran Wisell, "Haftalık Kovid-19 testlerinin devlete maliyeti 55 milyon dolar, aylık maliyeti ise 220 milyon dolar, bu nedenle Kovid-19 testlerini sonlandırdık." ifadesini kullandı.

Bugünden itibaren sadece sağlık çalışanlarının ücretsiz Kovid-19 testi yaptırabileceğini kaydeden Wisell, kendi isteği ile ülke dışına çıkmak için Kovid-19 testi yaptıracakların ücretlerinin devlet ve sigortalar tarafından ödenmeyeceğini kaydetti.

Öte yandan İsveç, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden gelenlerden istediği dijital seyahat kartı, aşı belgesi ya da test gibi önlemlerin hepsini bugün itibariyle sonlandırdı.

Halk Sağlığı Ajansının açıkladığı rakamlara göre, İsveç'te Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 16 bin 244'e, vaka sayısı 2 milyon 354 bin 455'e yükseldi.

Finlandiya Kovid-19 kısıtlamalarını 1 Mart'ta kaldırıyor

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin de ülkede Kovid-19'a yönelik kısıtlamaların 14 Şubat'ta gevşetileceğini, 1 Mart itibarıyla da kaldırılacağını söyledi.

İskandinav ülkelerinden ilk olarak Danimarka, 1 Şubat'ta Kovid-19 kısıtlamalarını tamamen kaldırırken, Norveç de 19 Şubat'ta kısıtlamaları kaldırılacağını duyurmuştu.

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