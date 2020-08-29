Eski İsveç Başbakanı Bildt: Kur'an'ın yakılması asla kabul edilemez
Eski İsveç Başbakanı Carl Bildt, ülkesindeki Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna tepki göstererek, "Kur'an'ın yakılması asla kabul edilemez." açıklamasında bulundu.
Stockholms
Eski İsveç Başbakanı Carl Bildt, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Malmö kentindeki olaya tepki gösterdi.
Kur'an yakma provokasyonuyla ilgili haberleri paylaşan Bildt, "Kur'an'ın yakılması asla kabul edilemez." ifadesini kullandı.
Kur'an yakma provokasyonu
Danimarka’dan İsveç’in Malmö kentine gelen İslam düşmanı siyasetçi Sıkı Yön Stram Kurs lideri Rasmus Paludan ve yandaşları, dün akşam saatlerinde polisin izin vermemesine rağmen Kur'an-ı Kerim yaktı.
Provokasyon görüntülerinin internette yayılmasının ardından Malmö'de ırkçılık karşıtı grup, olaya tepki gösterdi. Trafiği engelleyen eylemciler, yolda lastik yaktı.
Polis, Kur'an-ı Kerim yakan 3 kişiyi gözaltına aldı.
Danimarkalı ırkçı lider Paludan'a İsveç'e iki yıl boyunca giriş yasağı getirilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.