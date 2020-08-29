Euro
8.79
Dolar
7.34
BIST 100
1,100.55
Altın
1,964.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Eski İsveç Başbakanı Bildt: Kur'an'ın yakılması asla kabul edilemez

Eski İsveç Başbakanı Carl Bildt, ülkesindeki Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna tepki göstererek, "Kur'an'ın yakılması asla kabul edilemez." açıklamasında bulundu.

Atila Altuntaş   | 29.08.2020
Eski İsveç Başbakanı Bildt: Kur'an'ın yakılması asla kabul edilemez

Stockholms

Eski İsveç Başbakanı Carl Bildt, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Malmö kentindeki olaya tepki gösterdi.

Kur'an yakma provokasyonuyla ilgili haberleri paylaşan Bildt, "Kur'an'ın yakılması asla kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Kur'an yakma provokasyonu

Danimarka’dan İsveç’in Malmö kentine gelen İslam düşmanı siyasetçi Sıkı Yön Stram Kurs lideri Rasmus Paludan ve yandaşları, dün akşam saatlerinde polisin izin vermemesine rağmen Kur'an-ı Kerim yaktı.

Provokasyon görüntülerinin internette yayılmasının ardından Malmö'de ırkçılık karşıtı grup, olaya tepki gösterdi. Trafiği engelleyen eylemciler, yolda lastik yaktı.

Polis, Kur'an-ı Kerim yakan 3 kişiyi gözaltına aldı.

Danimarkalı ırkçı lider Paludan'a İsveç'e iki yıl boyunca giriş yasağı getirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da Kovid-19 salgınında yeni vaka sayısı 1400'lerde seyrediyor
Türkiye'de Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 243 bine yaklaştı
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 25 milyonu aştı
ABD'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 186 bine yaklaştı
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 77 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

AK Parti Sözcüsü Çelik: İsveç'te Kuran-ı Kerim'e yönelik saygısızlığı lanetliyoruz

AK Parti Sözcüsü Çelik: İsveç'te Kuran-ı Kerim'e yönelik saygısızlığı lanetliyoruz

Eski İsveç Başbakanı Bildt: Kur'an'ın yakılması asla kabul edilemez

İsveç'te yaşayan gurbetçiler, Türkiye'deki Kovid-19 tedbirlerinden memnun

İsveç devlet televizyonu çalışanlarına TikTok kullanmayı yasakladı

İsveç devlet televizyonu çalışanlarına TikTok kullanmayı yasakladı