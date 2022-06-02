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Dünya

İsveç Başbakanı Andersson'dan istifa resti

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson hakkında verilen gensoru Mecliste kabul edilirse istifa edeceğini açıkladı.

Atila Altuntaş   | 02.06.2022
İsveç Başbakanı Andersson'dan istifa resti

Stockholm

İsveç'te suç örgütü çetelerinin son yıllarda artan silahlı çatışmalarının önlenememesi nedeniyle Mecliste bulunan sağ partiler, Adalet ve İçişleri Bakanı Bakanı Johansson hakkında gensoru önergesi verdi.

Önergeye sinirlenen Başbakan Andesson, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Johansson hakkında verilen gensorunun kabul edilmesi durumunda istifa edeceğini söyledi.

Gensorunun arkasında olanları not ettiğini aktaran Andersson, "Hükûmetim ve ben, tamamen toplumsal sorunlara odaklanıyoruz. İsveç'in artan suçlarla ilgili büyük bir sorunu var. Ortaya çıkan paralel yapılar ve şiddetin İsveç'in bir parçası haline geldiğinin farkındayım. Böyle bir ortamda bir bakanı güvensizliğe itmek sorumsuzluktur." ifadesini kullandı.

İsveç'te parlamento seçimlerine 3 ay kaldığına işaret eden Andersson, çevrelerinde savaş bulunurken ülkeyi siyasi bir istikrarsızlığa itmenin sorumsuzluk olduğunu belirtti.

Aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisinin (SD) sunduğu gensoru önerisine ana muhalefet Muhafazakar Parti (M), Hristiyan Demokratlar Parti (DK) ve Liberal Parti (L) destek veriyor.

12 Haziran'da Mecliste ele alınması beklenen gensoru önerisini hazırlayan SD Milletvekili Henrik Vinge, Adalet ve İçişleri Bakanı Johansson'un suçla mücadelede yasaları sertleştirmediğini ve ülkenin çetelere teslim edildiğini savundu.

Muhafazakar Parti Milletvekili Tobias Billström ise Johansson'un "yalancı ve beceriksiz" olduğunu öne sürerek önergeyi destekleyeceğini bildirdi.

YPG/PKK savunucusu vekilden hükûmete şantaj

Terör örgütü YPG/PKK destekçisi bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh de devlet televizyonu SVT'ye verdiği beyanatta, hükûmete şantaj yaparak Türkiye ile NATO konusunda anlaşmamalarını istedi.

Kendisiyle YPG/PKK'ya destek verilmesi yönünde yapılan anlaşmaya hükûmetin sadık kalmasını isteyen Kakabaveh, aksi takdirde iktidara desteğini keseceğini öne sürdü.

Öte yandan polisin yayımladığı istatistiklere göre, son 5 yılda suç örgütlerinin neden olduğu çatışmalar sonucunda ülkede her yıl ortalama 45 kişi ölürken bu yılın ilk 5 ayında silahlı saldırı sonucu katledilenlerin sayısı da 31 olarak kayıtlara geçti.

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