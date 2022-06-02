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Dünya

Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının 8. turu devam ediyor

İsviçre'nin Cenevre kentinde devam eden Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının 8. turunun 4. gün oturumları sona erdi.

Ömer Faruk Yıldız, Bayram Altuğ   | 02.06.2022
Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının 8. turu devam ediyor

Cenevre

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen başkanlığında Cenevre'de bir otelde 30 Mayıs'ta başlayan toplantıların dördüncü gününde 2 oturum yapıldı.

Beşşar Esed rejimi, sivil toplum kuruluşları (STK) ve Suriye muhalefeti temsilcilerinin her birinden 15'er kişiden oluşan anayasanın yazımından sorumlu "Küçük Grup" üyelerinin katıldığı toplantılar, TSİ 17.00'de sona erdi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, bugünkü oturumda muhalefet temsilcileri, "Geçiş dönemi hukuku" ilkesini Komiteye sundu.

Dünkü oturumda, "Anayasanın üstünlüğü ve uluslararası anlaşmaların statüsü" ilkesi müzakere edilmişti.

Yarın sona erecek Anayasa Komitesi'nin 8'inci turuna ilişkin Özel Temsilci Pedersen'in açıklama yapması bekleniyor.

6. ve 7. turda anlaşma sağlanamamıştı

BM Cenevre Ofisi'nde 18-22 Ekim 2021'de gerçekleşen Komitenin 6. tur görüşmelerinde, Esed rejimini temsil eden heyetin eş başkanı hukukçu Ahmed Kuzbari ile muhaliflerin eş başkanı Hadi el Bahra, ilk kez aynı masada karşılıklı oturmuştu. Buna rağmen rejim heyeti, daha önceki turlardaki uzlaşmaz tavrını devam ettirmişti.

Pedersen, 6. turun da başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından "büyük bir hayal kırıklığı" yaşadığını belirtmiş ve ilk kez isim vererek Esed rejimini suçlamıştı.

21-25 Mart'ta düzenlenen 7. tur oturumlarında da somut bir ilerleme kaydedilememiş, görüşmelerin sonunda Pedersen basın toplantısı düzenlememişti.

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