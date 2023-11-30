Dolar
28.86
Euro
31.51
Altın
2,038.27
ETH/USDT
2,027.70
BTC/USDT
37,703.00
BIST 100
8,028.45
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrailli aşırı sağcı Bakan, eleştirilere rağmen silah dağıtmayı sürdüreceğini söyledi

İsrail'de sivilleri ve işgal altındaki Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimcileri silahlandırma kampanyasıyla tanınan aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, Batı Kudüs'te üç İsraillinin öldürüldüğü noktada "bireysel silahlanmayı artırma" çağrısı yaptı.

Enes Canlı  | 30.11.2023 - Güncelleme : 30.11.2023
İsrailli aşırı sağcı Bakan, eleştirilere rağmen silah dağıtmayı sürdüreceğini söyledi

Kudüs

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, 3 İsraillinin silahlı saldırı sonucu öldürüldüğü Batı Kudüs'ün girişinde basın mensuplarına açıklama yaptı.

Saldırının "Hamas ile konuşulmaması gerektiğini ortaya koyduğunu" savunan Ben-Gvir, "Her taraftan gelen eleştirilere rağmen gerek acil durum hizmetleri çalışanları gerekse sivillere, her yerde silah dağıtmaya devam edeceğim. Defalarca görüyoruz ki silah hayat kurtarır." dedi.

Ben-Gvir, bu nedenle bir buçuk aydır "silah kullanma kursları açtığını, silah dağıttığını ve sivillerin silah ruhsatı alımını kolaylaştırdığını" kaydetti.

Polisin olmadığı yerde silahlı sivillerin "hayat kurtarabileceğini" savunan Ben-Gvir, Hamas ile Gazze'de varılan mutabakata karşı tutumunun bilindiğini, saldırının Hamas tarafından düzenlendiğini ileri sürdü.

Batı Kudüs'te düzenlenen silahlı saldırıda 3 İsrailli öldürülmüş, 3 kişi de ağır yaralanmıştı.

İsrail polisi, saldırıyı düzenlediği ifade edilen işgal altındaki Doğu Kudüs sakini iki Filistinlinin izindeki silahlı iki asker ve bir silahlı sivil tarafından öldürüldüğünü açıklamıştı.

Yasa dışı Yahudi yerleşim biriminde yaşayan sabıkalı Bakan Ben-Gvir

İsrail'de Yahudi üstünlükçü siyasetiyle tanınan Ben-Gvir, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim biriminde yaşıyor ve uzun süredir tartışmalı bir figür olarak öne çıkıyor.

İsrail basınındaki haberlere göre, 7 Ekim'deki olayların ardından Ben-Gvir'in sivilleri ve yerleşimcileri silahlandırma kampanyası kapsamında, İsrailli ve yabancı silah şirketlerinden yaklaşık 25 bin silahın yanı sıra mühimmat ve diğer savaş malzemeleri satın alındı.

İsrail'in çeşitli yerlerinde sivillere silah dağıttığı görüntüleri paylaşan Ben-Gvir'in bu kampanyasına İsrail güvenlik otoritelerinin endişeyle yaklaştığı basında yer aldı.

Ben-Gvir, 7 Ekim'den sonra sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan kişilerin İsrail bayrağı önünde elleri kelepçeli halde çekilen fotoğraflarını paylaşmıştı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin şiddet eylemlerini teşvik etmesiyle bilinen Ben-Gvir, fanatik Yahudilerin terör saldırılarına ilişkin davalarda avukatlık yaptığı için Filistinliler tarafından "katillerin avukatı", "şeytanın avukatı" ve "sabıkalı" olarak adlandırılıyor.

Ben-Gvir, İsrail'in 1998'de terör eylemleri nedeniyle yasakladığı ve ABD'nin terör örgütü olarak tanımladığı ırkçı "Kah" hareketinin de geçmişte bir üyesiydi.

Görüşlerinin radikalliği nedeniyle askerlikten muaf tutulan ve hakkında "nefret, kışkırtıcı söylem ve ırkçılık" gibi suçlamalardan 53 iddianame hazırlanan Ben-Gvir, 2007'de "ırkçılık ve terör örgütünü desteklemek" suçundan hüküm giymiş, aşırı görüşleri nedeniyle askerlikten "ideolojik çürük" olarak terhis edilmişti .

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yılbaşında göreve başlayan koalisyon hükümetinde Ben-Gvir, ülkedeki kolluk kuvvetlerinden sorumlu Ulusal Güvenlik Bakanlığına getirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kırklareli ve İstanbul açıklarında yarın fırtına bekleniyor
MSB: 1 Ocak'tan itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1976'ya ulaştı
Adalet Bakanı Tunç: Muhataplarımızdan terörle mücadelede aynı samimiyet ve kararlılığı bekliyoruz
Yalova'da yağış nedeniyle mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı
"İkili doğrulama" ve "farklı parola" siber dolandırıcılara karşı kalkan oluyor

Benzer haberler

Almanya neden İsrail’e karşı aşırı taviz veriyor?

Almanya neden İsrail’e karşı aşırı taviz veriyor?

Beyaz Saray, Gazze Şeridi'nde serbest bırakılan esirlerden birinin ABD vatandaşı olduğunu duyurdu

İsrailli aşırı sağcı Bakan, eleştirilere rağmen silah dağıtmayı sürdüreceğini söyledi

İsrail ordusunun Batı Şeria'da esirleri bekleyenlere açtığı ateşte yaralanan Filistinli öldü

İsrail ordusunun Batı Şeria'da esirleri bekleyenlere açtığı ateşte yaralanan Filistinli öldü
İsrail ordusu Gazze Şeridi’ndeki "insani ara"nın uzatıldığını duyurdu

İsrail ordusu Gazze Şeridi’ndeki "insani ara"nın uzatıldığını duyurdu
Filistinli 30 kadın ve çocuk esir, İsrail hapishanesinden serbest bırakıldı

Filistinli 30 kadın ve çocuk esir, İsrail hapishanesinden serbest bırakıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet