Dolar
29.77
Euro
32.55
Altın
2,037.99
ETH/USDT
2,209.70
BTC/USDT
42,453.00
BIST 100
7,412.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail güçleri, Kudüs Cebel Mukaber kasabasında, baskın düzenleyerek gözaltına aldıkları ailenin evini iş makinalarıyla yıkıyor
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrailli analist Barnea: "Aruri suikastı, esirlerin hayatı üzerine oynanmış bir kumar"

İsrail merkezli Yediot Ahronot gazetesi baş analisti Nahum Barnea, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'ye düzenlenen suikast ile "İsrailli esirlerin hayatıyla kumar oynadığını" belirtti.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Halime Afra Aksoy  | 03.01.2024 - Güncelleme : 03.01.2024
İsrailli analist Barnea: "Aruri suikastı, esirlerin hayatı üzerine oynanmış bir kumar" Fotoğraf: Houssam Shbaro/AA

Kudüs

Barnea'nın "Aruri'yi ortadan kaldırmak kumar oynamaktır" başlığıyla yayımladığı makalesinde, Aruri'nin öldürülmesinin meydana getireceği sonuçlar değerlendirildi.

Aruri'nin Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar gibi askeri ve siyasi alanda Tel Aviv için "tehlike arz ettiğine" işaret eden Barnea, bu nedenle suikast sonrası İsrail güçlerinin sevindiğinin varsayılabileceğini kaydetti.

Barnae, fayda-maliyet oranına dikkati çekerek, suikastların, sadece karşıya vurulan darbeyle ölçülemeyeceğini; önemli olanın bu adımın failine ne yapabileceği olduğunu vurguladı.

İsrailli analist, "Aruri'nin Beyrut'ta tasfiye edilmesine karar verenler, Hamas ya da Hizbullah'tan şiddetli bir tepki geleceğini tahmin ediyor" ifadesini kullandı.

Suikastın İsrailli esirlere etkisi

Hamas'ın muhtemel tepkilerinden en endişe verici olanın Gazze'deki esirler seçeneği olduğunu savunan Barnae, "İsrail'deki karar vericilerden hiçbirinin Aruri'nin tasfiyesinin Sinvar'ın tutumunu yumuşatacağına ve bir takas anlaşmasına sevk edeceğine inandığını düşünmüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Barnae, suikastın İsrail'deki esir takasını hızlandıracağına ilişkin tahminlere işaret ederek, bunları "kendi kendilerine anlattıkları hikayeler" olarak yorumladı.

Suikastın esir takasına ilişkin müzakereleri erteleyeceği belki de sonlandıracağını öngören Barnae, şunları kaydetti:

"Beyrut'taki tasfiyeden önce de takas anlaşmasına ulaşma şansının zayıf olduğu doğru. Ancak esirlerin hayatının söz konusu olduğu herhangi bir gecikme belirleyici olabilir, herhangi bir tasfiye aksi bir tasfiyeye yol açabilir.

Bunu itiraf etmek kolay olmayabilir ancak Aruri'yi öldürme kararı esirlerin hayatları üzerinde oynanmış bir kumar. Bahsin gerekçesi olup olmadığını zaman gösterecek."

Barnae, Hamas'ın saldırılar düzenleyerek misilleme yapmasının muhtemel olduğunu dile getirdi.

İsrailli analist, "Sinvar'ın 7 Ekim olaylarının İsrail'i üç cephede savaşa sürükleyeceğini umut ettiğini, bunun gerçekleşmediğini, Aruri'nin ölümünün Sinvar'ı yeniden umutlandırabileceğini" öne sürdü.

Hizbullah'ın yanıtı muhtemel

"Hizbullah'ın er ya da geç suikaste yanıt vereceğini, onun yanıtının Hamas'ın yanıtından daha kapsamlı olacağını" ifade eden Barnae, şu görüşlerini aktardı:

"Hizbullah'ın kuzeyde karşılıklı ateş açılmasına ilişkin mutabakata varılan oyunun kurallarını ihlal etmesi ve topyekun bir savaş riskini alması mümkün, İsrail'e ait turizm merkezlerine veya yurt dışındaki Yahudi merkezlerine saldırabilir, Lübnan'daki Filistinli unsurların sınırda misilleme yapmasına izin verebilir, sabırla bekleyebilir.

Aruri'nin yok edilmesi Amerikalı ve Fransızların son birkaç haftadan beri Lübnan'da yürüttüğü müzakerelerin çıkarına olmadı."

Barnae, Tel Aviv'in bu temasları teşvik ettiğini, "savaşı önleyecek ve İsrail'in kuzeyinde Lübnan sınırı yakınlarındaki yerleşim birimlerine dönülmesine imkan sağlayacak diplomatik yollarla bir çözüme ulaşmayı umut ettiğini" savundu.

Aruri suikatı sonrası ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın hafta sonu Tel Aviv'e yapmayı planladığı ziyaretini iptal etmesini anımsatan Barnae, "Kesin olan bir şey var ki o da Aruri ile yardımcıları Semir Fendi ve Azzam El-Akra'nın ölümü, kısa vadede Hamas'ın Beyrut'taki faaliyetlerine zarar verecek ancak bu gerçeği değiştirmeyecek. Hamas, Sinvar da dahil olmak üzere muhtemel şehitlerinin hepsinden daha büyük bir terör örgütü." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum
TBMM Başkanı Kurtulmuş, TUSAŞ heyetini kabul etti
Sarıkamış Şehitlerini Anma Etkinliği'ne özel tren seferi yapılacak
Türk Kızılayın 2'nci gemiyle gönderdiği yardım malzemeleri tırlarla Gazze'ye ulaştırılıyor
Bodrum'da ağaç dallarıyla gizlenmeye çalışılan kaçak inşaat tespit edildi

Benzer haberler

İsrailli analist Barnea: "Aruri suikastı, esirlerin hayatı üzerine oynanmış bir kumar"

İsrailli analist Barnea: "Aruri suikastı, esirlerin hayatı üzerine oynanmış bir kumar"

Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail güçleri 2023'te yaklaşık 11 bin Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ile Lübnan sınırında karşılıklı saldırılar gerçekleştirildi

Fransa ve Almanya, İsrailli bakanların "Gazze'deki Filistinlilerin göç etmeleri" çağrısına tepki gösterdi

Fransa ve Almanya, İsrailli bakanların "Gazze'deki Filistinlilerin göç etmeleri" çağrısına tepki gösterdi
HRW: İsrail, dış dünyayla tüm iletişimini kestiği Gazzeli işçileri haftalarca alıkoydu

HRW: İsrail, dış dünyayla tüm iletişimini kestiği Gazzeli işçileri haftalarca alıkoydu
İsrail bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'nde 7 bin kişi kayıp

İsrail bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'nde 7 bin kişi kayıp
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet