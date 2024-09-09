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Dünya

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırıda 6 kişi yaralandı

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Hırbet Silm beldesine düzenlediği saldırıda 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Hamdi Yıldız  | 09.09.2024 - Güncelleme : 09.09.2024
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırıda 6 kişi yaralandı

İstanbul

Lübnan Sağlık Bakanlığı, başkent Beyrut'un yaklaşık 100 kilometre güneyindeki Hırbet Silm beldesine düzenlenen dünkü İsrail saldırısına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Hırbet Silm beldesine düzenlenen saldırıda 6 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yaralılardan 5'inin tedavilerinin sahada yapıldığı, birinin ise Tebnin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı kaydedildi.

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