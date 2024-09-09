İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırıda 6 kişi yaralandı
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Hırbet Silm beldesine düzenlediği saldırıda 6 kişinin yaralandığı bildirildi.
İstanbul
Lübnan Sağlık Bakanlığı, başkent Beyrut'un yaklaşık 100 kilometre güneyindeki Hırbet Silm beldesine düzenlenen dünkü İsrail saldırısına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.
Açıklamada, Hırbet Silm beldesine düzenlenen saldırıda 6 kişinin yaralandığı belirtildi.
Yaralılardan 5'inin tedavilerinin sahada yapıldığı, birinin ise Tebnin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı kaydedildi.