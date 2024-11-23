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İsrailliler, Tel Aviv’de Netanyahu hükümetinin ateşkes, esir takası anlaşması imzalaması ve erken seçime gidilmesi talebiyle protesto gösterisi düzenliyor.
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Dünya

İsrail'in Gazze'deki saldırıları Amsterdam'da protesto edildi

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'de süren saldırılarını protesto etmek ve Filistin'e destek olmak amacıyla yürüyüş düzenledi.

Selman Aksünger  | 23.11.2024 - Güncelleme : 23.11.2024
İsrail'in Gazze'deki saldırıları Amsterdam'da protesto edildi Fotoğraf: Selman Aksünger/AA

Amsterdam

Hollanda'da her hafta farklı bir kentte Filistin'e destek amacıyla yapılan protestolarda bugün yüzlerce kişi, Amsterdam'ın Dam Meydanı'nda bir araya geldi.

Eylemcilere hitap eden konuşmacılar, Gazze'ye yönelik saldırılara rağmen Hollanda, ABD, İngiltere ve Almanya başta olmak üzere Batılı hükümetlerin İsrail'e destek vermesini eleştirdi.

Konuşmacılardan Avrupa Gençlik Derneği Yöneticisi Murat Gök, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama kararının derhal yürürlüğe konulmasının, sorumluların hesap vermesinin gerektiğini dile getirdi.

Hollanda'daki Filistin destekçisi sağlık çalışanları adına yapılan konuşmada, Gazze'de sağlık sisteminin tamamen çöktüğü ve yaralıların tedavi edilemeden acı içinde ölümü bekledikleri hatırlatıldı.

Konuşmaların ardından çok sayıda turistik mekanın bulunduğu Damrak Caddesi'nden yürüyen göstericiler, tarihi Merkez Tren İstasyonu'ndan geçerek iki saatlik yürüyüşü Dam Meydanı'nda tamamladı.

Protestocular, "Nehirden denize kadar, Filistin özgür olacak" yazılı pankart ile "Ateşkes, şimdi", "Soykırımı durdur", "Filistin'de soykırım yaşanıyor" yazılı dövizler taşıdı.

Filistin bayraklarının da yer aldığı gösteride "Özgür Filistin", "Özgür Lübnan", "Yazıklar olsun Hollanda, yazıklar olsun Wilders, elleriniz kanlı" ve "İsrail bombalıyor, Hollanda ödüyor" sloganları atıldı.

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