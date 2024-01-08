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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 2 gazeteci daha öldürüldü

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında öldürülen gazetecilerin sayısı 112'ye ulaştı.

Gülşen Topçu  | 08.01.2024 - Güncelleme : 08.01.2024
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 2 gazeteci daha öldürüldü

İstanbul

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 2 gazetecinin daha öldürüldüğünü duyurdu.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, Filistinli gazeteciler Abdullah Berıs ile Muhammed Ebu Dayir'in İsrail bombardımanında yaşamını yitirdiği belirtildi.

Gazetecilerin, nerede öldürüldüklerine dair bilgi paylaşılmadı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazeteci sayısının 112'ye yükseldiği ifade edildi.

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