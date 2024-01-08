İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 2 gazeteci daha öldürüldü
Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında öldürülen gazetecilerin sayısı 112'ye ulaştı.
İstanbul
Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 2 gazetecinin daha öldürüldüğünü duyurdu.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, Filistinli gazeteciler Abdullah Berıs ile Muhammed Ebu Dayir'in İsrail bombardımanında yaşamını yitirdiği belirtildi.
Gazetecilerin, nerede öldürüldüklerine dair bilgi paylaşılmadı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazeteci sayısının 112'ye yükseldiği ifade edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.