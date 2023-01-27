İsrail'in Cenin'deki saldırısı Mescid-i Aksa'da protesto edildi
Cenin Mülteci Kampı'ndaki saldırıda ölen Filistinliler için cuma namazını müteakip Mescid-i Aksa'da gıyabi cenaze namazı kılındı.
Kudüs
Filistinliler, İsrail ordusu tarafından dün işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan baskını Mescid-i Aksa'da protesto etti.
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Cuma namazından sonra Mescid-i Aksa'nın avlusundaki Kubbetu's Sahra Camisi önünde bir araya Filistinliler, İsrail aleyhinde sloganlar attı.
"Kudüs'ten Cenin'e selam olsun", "Canımız kanımız sana feda olsun ey Aksa", "Filistin özgürdür" şeklinde sloganlar atan Filistinli göstericiler, canları pahasına Mescid-i Aksa ve İslam peygamberi Hazreti Muhammed'i savunmaya devam edeceklerini vurguladılar.
Mescid-i Aksa hatibi Şeyh Muhammed Serendeh, cuma hutbesinde, İsrail ordusunun Filistinlilere yönelik devam eden saldırılarını kınayarak, İsrail'in ihlalleri karşısında Filistinlilere birlik çağrısında bulundu.
Cenin Mülteci Kampı'na yönelik saldırıda hayatını kaybeden Filistinliler için Mescid-i Aksa'da gıyabi cenaze namazı kılındı.
Mescid-i Aksa'da gün boyu bulunan İsrail polisleri, hiçbir gerekçe göstermeden Filistinli Nefise Huveys'i Aksa'nın avlusundan gözaltına aldı.
İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na dün sabah saatlerinde düzenlediği baskında 9 Filistinli öldürülmüştü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.