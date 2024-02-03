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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in 120 gündür saldırdığı Gazze'de 12 bin çocuk öldürüldü

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne devam eden saldırılarında hayatını kaybeden çocuk sayısı 12 bine yükselirken, öldürülen toplam kişi sayısı 27 bin 238 oldu.

Çağrı Koşak  | 03.02.2024 - Güncelleme : 03.02.2024
İsrail'in 120 gündür saldırdığı Gazze'de 12 bin çocuk öldürüldü

Gazze

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının neden olduğu yıkım ve can kaybına dair bilgi verildi.

Açıklamaya göre, Gazze'de can kaybı 27 bin 238'e yükselirken, bunlardan 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı da kadın.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıları nedeniyle yüzde 70'i çocuk ve kadınlar olmak üzere 7 bin kişi de kayıp durumda.

Açıklamada, Gazze'de 339 sağlık personeli, 46 sivil savunma görevlisi, 122 gazetecinin İsrail saldırılarında öldürüldüğü bildirildi.

Yaralı ve hasta sayısı korkunç düzeyde

İsrail'in saldırılarında ayrıca 66 bin 542 kişi yaralandı, yerinden edilen 700 bin kişi de bulaşıcı hastalıklara yakalandı; 11 bin kişi ise sağlık durumundan dolayı tahliyeye ihtiyaç duyuyor.

Gazze'deki 10 bin kanser hastası İsrail saldırılarından dolayı yeterli tedaviyi alamazken, 60 bin hamile kadın da sağlık hizmetlerine erişemiyor.

350 bin kronik hastanın ilaç verilmemesi nedeniyle risk altında olduğu Gazze'de, 8 bin kişide viral hepatit enfeksiyonu vakası görüldü.

İsrail'in zarar verdiği kamu ve sivil yapılar

Saldırılar sonucu 2 milyon Gazzelinin yerinden edilmesinin yanı sıra 140 hükümet binası, 100 okul ve üniversite İsrail ordusu tarafından tamamen yıkılırken, 295 okul ve üniversite kısmen zarar gördü.

Saldırılarda 183 cami tamamen, 264 cami kısmen yıkılırken, İsrail'in vurduğu 3 kilise de ciddi hasar aldı.

İsrail ordusunun karadan, havadan ve denizden saldırı altında tuttuğu Gazze'de 70 bin ev tamamen yıkıldı, 290 bin ev de kısmen zarar gördü ve kullanılamaz hale geldi.

Gazze'ye 66 bin ton patlayıcı atan İsrail ordusunun saldırılarında, 30 hastane ve 53 sağlık merkezi hizmet dışı kaldı.

150 sağlık kuruluşunun kısmen zarar gördüğü İsrail ordusunun saldırılarında, 122 ambulans kullanılamaz hale getirildi.

İsrail ordusu, saldırılarında Gazze'deki 200 arkeolojik ve tarihi alanı da hedef alarak ciddi hasara sebep oldu.

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