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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'i eleştiren Podemos, İspanya'da koalisyon hükümetinden desteğini çekti

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümeti içinde, İsrail'e karşı en sert tepkiyi veren Podemos partisi, Meclis'te İsrail ve Filistin ile ilgili bir oturumda söz hakkı verilmediği için hükümetten desteğini çektiğini duyurdu.

Şenhan Bolelli  | 05.12.2023 - Güncelleme : 05.12.2023
İsrail'i eleştiren Podemos, İspanya'da koalisyon hükümetinden desteğini çekti

Madrid

Koalisyon hükümetinin küçük ortağı olan ve sol partilerin ittifakından oluşan "Sumar Hareketi" içindeki Podemos partisi, bundan sonra Meclis'te alınacak siyasi kararlarda Sumar ile hareket etmeyeceğini, Karma Gruba geçtiğini duyurdu.

Podemos Meclis Sözcüsü Javier Sanchez Serna, Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares'in İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarla ilgili Meclisi bilgilendirmesi için genel kurulda yapılan oturumda kendilerine söz hakkı verilmemesi nedeniyle Sumar'dan çıkma ve tek başlarına yollarına devam etme kararı aldıklarını açıkladı.

Yeni kurulan hükümette kendilerine bakanlık verilmemesini "darbe" olarak nitelendiren ve bunu bir şekilde kabullendiklerini söyleyen Serna, Mecliste bugün yapılan İsrail ve Filistin ile ilgili oturumda Podemos'a söz hakkı verilmemesinin "bardağı taşıran son damla" olduğunu ifade etti.

Serna "Podemos milletvekilleri, Sumar'da siyaset yapamaz. Koalisyon ortakları arasında kurallar eşit değil." dedi.

İspanya'da 350 milletvekilinin olduğu Mecliste Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ve Sumar arasındaki kurulan azınlık sol koalisyon hükümeti, 16 Kasım'da 179 oyla güvenoyu almıştı.

Mecliste 5 milletvekili bulunan Podemos'un direkt desteğini çekmesi, zaten dışarıdan 6 siyasi partinin desteğiyle ayakta duran yeni hükümetin, bundan sonra alacağı kararları Meclisten geçirme konusunda daha fazla zorlanacağı anlamına geliyor.

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