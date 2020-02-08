İsrail'den Gazze'ye tank atışı
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden topraklarına roket atıldığı gerekçesiyle, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait 2 noktayı tank atışıyla vurdu.
Quds
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Gazze'den İsrail'in güneyine roket atıldı.
Roket yerleşim yerlerinin dışına düşerken mal ve can kaybı yaşanmadı.
İsrail ordusu, misilleme olarak tank atışıyla Gazze'de Kassam Tugayları'na ait 2 noktayı vurdu.
Filistin makamlarından İsrail saldırısına ilişkin açıklama yapılmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.