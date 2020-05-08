Euro
7.71
Dolar
7.11
BIST 100
98,667.45
Altın
1,716.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Birleşik Arap Emirlikleri’nden tahliye edilen Türk vatandaşları, Samsun Çarşamba Havaalanı’na getirildi.
logo
Dünya

İsrail'den ABD'nin Sina'daki askeri varlığına vurgu

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, ABD'nin Sina'daki varlığının "bölgenin güvenliği ve barışın sürdürülebilmesi" için önem taşıdığını vurguladı.

Esat Fırat   | 08.05.2020
İsrail'den ABD'nin Sina'daki askeri varlığına vurgu

Kudüs

İsrail, ABD'nin Mısır'ın Sina Yarımadası'ndaki Uluslararası Barış Gücü'nden çekilmeyi planladığı yönündeki haberler üzerine, ABD'nin bu bölgedeki varlığının önemine vurgu yaptı.

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, Wall Street Journal gazetesinin ABD'nin Sina Yarımadası'ndaki Uluslararası Barış Gücü'ndeki asker sayısını düşürme planı olduğu yönündeki haberine ilişkin Tel Aviv radyosuna yaptığı açıklamada, Amerikan askerlerinin Sina'daki önemine dikkati çekti.

ABD'nin Sina'daki varlığının "bölgenin güvenliği ve barışın sürdürülebilmesi" için önem taşıdığını vurgulayan Steinitz, söz konusu meseleyi ABD'li yetkililerle görüşeceklerini ifade etti.

Wall Street Journal gazetesinde yer alan haberde, ABD'nin Sina Yarımadası'nda bulunan Uluslararası Barış Gücü'ndeki askeri varlığını düşürmeyi planladığı belirtilmiş ancak sebebine ilişkin ayrıntı verilmemişti.

İsrail ile Mısır arasında 1979'da imzalanan Camp David Barış Anlaşması'nın ardından, 1982'de Sina Yarımadası'na ABD başta olmak üzere 12 ülkeden oluşan bir Uluslararası Barış Gücü konuşlandırılmıştı.

Uluslararası Barış Gücü'nün açıklamasına göre, Sina'da 2020 itibarıyla 454'ü ABD'li olmak üzere bin 156 yabancı asker görev yapıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 31 bini geçti
İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini geçti
Dünya Sağlık Örgütü: Vuhan'daki hayvan pazarı Kovid-19 salgınının patlak vermesinde rol oynadı
İstanbul Valiliğinden pazar yerlerine ilişkin açıklama
Kocatepe Camisi'nde cuma namazı kılındı

Benzer haberler

Trump, Venezuela'daki darbe girişimi iddialarını reddetti

Trump, Venezuela'daki darbe girişimi iddialarını reddetti

İsrail'den ABD'nin Sina'daki askeri varlığına vurgu

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 77 bini geçti

ABD'de işsizlik oranı Kovid-19 etkisiyle nisanda yüzde 14,7'ye yükseldi

ABD'de işsizlik oranı Kovid-19 etkisiyle nisanda yüzde 14,7'ye yükseldi
ABD'de kalp krizi ve kanser ölümleri Kovid-19'dan önde gidiyor

ABD'de kalp krizi ve kanser ölümleri Kovid-19'dan önde gidiyor
ABD'de her 5 hane halkından 1'i gıda güvensizliği yaşıyor

ABD'de her 5 hane halkından 1'i gıda güvensizliği yaşıyor