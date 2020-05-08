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Dünya

AB büyükelçilerinin koronavirüs makalesine Çin'den sansür

Avrupa Birliği (AB), Çin'deki büyükelçileri tarafından kaleme alınan ve bu ülke medyasında yayımlanan bir makalede yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kaynağına ilişkin kısma Pekin yönetimi tarafından sansür uygulandığını doğruladı.

Yusuf Hatip   | 08.05.2020
AB büyükelçilerinin koronavirüs makalesine Çin'den sansür

Brüksel

AB'nin Çin Delegasyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, AB-Çin ilişkilerinin 45. yılı dolayısıyla, AB'nin Çin Büyükelçisi Nicolas Chapuis ve 27 AB üyesi ülkenin büyükelçilerinin, China Daily ve People's Daily gazetelerinde yayımlanmak üzere, ortak bir makale kaleme aldığı belirtildi.

Açıklamada, Çin Dışişleri Bakanlığının makalenin yayınlanmasına ancak "Kovid-19'un kökenleri ve yayılımıyla ilgili bir cümlenin kaldırılması" şartıyla izin vereceği konusunda AB Delegasyonu'nun söz konusu medya organlarınca bilgilendirildiği kaydedildi.

Bunun üzerine AB Çin Delegasyonunun bu ülke makamlarına itirazda bulunduğu belirtilen açıklamada, "AB Delegasyonu tarafından (Çin basınında) makalenin yayınlanmasına karar verildi çünkü makale, (sansürlenen) cümle olmadan bile 1 milyardan fazla potansiyel okuyucuya öncelik alanlarımız hakkında önemli mesajlar iletiyordu." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, AB Delegasyonunun makalenin China Daily tarafından orijinal haliyle yayımlanmamasından, People’s Daily'nin ise makaleye yer vermemesinden dolayı son derece üzüntü duyduğu aktarıldı.

AB Dış İlişkiler Servisi'nde paylaşılan makalenin orijinal halinde "Kovid-19'un Çin'de ortaya çıkması ve akabinde son üç ayda dünyanın geri kalanına yayılması." ifadesi yer alıyordu.

Kovid-19 salgını ve kaynağı konusunda son haftalarda ABD, Pekin yönetimi ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ekseninde karşılıklı suçlamalar yapılması dikkat çekmişti.

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