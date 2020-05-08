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Dünya

BM Filistinli mülteciler için acil 93 milyon dolar destek çağrısı yaptı

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), donör ülkelere acil 93 milyon dolar destek çağrısında bulundu.

Zeynep Hilal Karyağdı   | 08.05.2020
BM Filistinli mülteciler için acil 93 milyon dolar destek çağrısı yaptı

Gazze

UNRWA'dan yapılan yazılı açıklamada, donör ülkelere 93,4 milyon dolar destek çağrısında bulunularak, bu yardımın, gelecek üç ay boyunca sağlık, kişisel hijyen, dezenfeksiyon ve eğitim alanlarında yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Filistinli mülteciler için acilen gerekli olduğu belirtildi. 

Ajans'ın daha önce de destek çağrıları yaptığına işaret edilen açıklamada, UNRWA'nın krizin başlamasından bu yana Orta Doğu'nun her tarafındaki Filistinli mültecilerin canlarını korumak ve temel ihtiyaçlarını karşılamak için ciddiyetle çalıştığının altı çizildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, uluslararası toplumun, Filistin toplumunu felakete sürükleyebilecek ekonomik krizi aşma konusunda yardımcı olacağına inandığını belirtti.

Filistinli mültecilerin Orta Doğu'da en savunmasız nüfus olduğuna dikkati çeken Lazzarini, küresel kriz devam ettikçe UNRWA'nın da Filistinli mültecilerin ihtiyacını karşılamak için çalışmaya devam edeceğini ekledi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1949'da kurulan UNRWA, Batı Şeria, Gazze, Kudüs, Ürdün, Lübnan ve Suriye'de 5 milyondan fazla Filistinli mülteciye yardım sağlıyor.

ABD'nin UNRWA'ya sağladığı finansal desteği 2018'den bu yana kesmesi uluslararası yardım kuruluşunu sıkıntıya soktu.

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