Euro
7.71
Dolar
7.11
BIST 100
98,667.45
Altın
1,716.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Birleşik Arap Emirlikleri’nden tahliye edilen Türk vatandaşları, Samsun Çarşamba Havaalanı’na getirildi.
logo
Dünya

Malta, AB'nin İrini operasyonuna desteğini çekmeye hazırlanıyor

Malta'nın, AB’nin Libya’ya yönelik silah ambargosunu denetlemek için kısa süre önce başlattığı İrini operasyonuna verdiği mali ve askeri desteğini geri çekeceği ileri sürüldü.

Barış Seçkin   | 08.05.2020
Malta, AB'nin İrini operasyonuna desteğini çekmeye hazırlanıyor

Roma

Malta'nın, Avrupa Birliği’nin (AB) Libya’ya yönelik silah ambargosunu denetlemek için kısa süre önce başlattığı İrini operasyonuna verdiği mali ve askeri desteği, düzensiz göç krizinde beklediği dayanışmayı görene dek geri çekeceği ileri sürüldü.

Malta’nın önde gelen gazetelerinden Times of Malta'nın hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Malta’nın İrini operasyonunda hem daha fazla askeri varlık göstermeyeceği hem de mali desteğin devamını veto edeceği konusunda Brüksel’i bilgilendirileceği belirtildi.

Malta hükümetinin bu tepkisinin, düzensiz göç krizinde AB’nin ve diğer üye ülkelerin dayanışma göstermemesine dayandığı ifade edilirken, Malta'nın AB düzensiz göç konusunda adım atmadan bu yeni yaklaşımını değiştirmeyeceği de kaydedildi.

Ayrıca haberde, Malta hükümetinin Brüksel’e gönderdiği resmi bildirimde, ülkenin benzeri görüşmemiş bir krizle ve orantısız göç akınıyla karşı karşıya olduğu, 2020'nin ilk çeyreğinde adaya göçmen gelişlerinde yüzde 438'lik artış yaşandığına dikkat çekildiği de aktarıldı.

İrini operasyonu

AB, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) silah ambargosunun denetlenmesi için 31 Mart'ta "İrini" adı verilen bir operasyon başlatma kararı almıştı.

Operasyona, Yunanca "barış" anlamına gelen "İrini" ismi verilmiş, operasyonda hava, uydu ve deniz unsurlarından yararlanılacağı aktarılmıştı.

Operasyonun, Libya açıklarında gemileri denetlemesi ve yasa dışı petrol ticareti hakkında veri toplaması da bekleniyor.

Tuğamiral Fabio Agostini tarafından yönetilen ve karargahı İtalya'nın başkenti Roma'da olan operasyon, Libya'nın BM nezdinde meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac tarafından reddedilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 31 bini geçti
İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini geçti
Dünya Sağlık Örgütü: Vuhan'daki hayvan pazarı Kovid-19 salgınının patlak vermesinde rol oynadı
İstanbul Valiliğinden pazar yerlerine ilişkin açıklama
Kocatepe Camisi'nde cuma namazı kılındı

Benzer haberler

AB büyükelçilerinin koronavirüs makalesine Çin'den sansür

AB büyükelçilerinin koronavirüs makalesine Çin'den sansür

Malta, AB'nin İrini operasyonuna desteğini çekmeye hazırlanıyor

Bağımsız Devletler Topluluğu'na ihracat ocak-nisan döneminde arttı

AB 'Avrupa Günü'nde geleceğini sorguluyor

AB 'Avrupa Günü'nde geleceğini sorguluyor
AB, kara para ile mücadele otoritesi kurmaya hazırlanıyor

AB, kara para ile mücadele otoritesi kurmaya hazırlanıyor
Rusya’nın Kovid-19'la imtihanı

Rusya’nın Kovid-19'la imtihanı