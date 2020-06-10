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Dünya

İsrail'deki Türk vatandaşları THY'nin özel seferiyle yurda getirildi

İsrail'in başkenti Tel Aviv'den İstanbul Havalimanı'na ulaşan yolcular, terminalde bilgi formu doldurdu.

İzzet Taşkıran   | 10.06.2020
İsrail'deki Türk vatandaşları THY'nin özel seferiyle yurda getirildi Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

İstanbul

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uçuşların durdurulması nedeniyle yurda dönemeyen İsrail'de bulunan Türk vatandaşları, Türk Hava Yolları (THY) özel seferiyle İstanbul'a getirildi.

Tel Aviv'den akşam saatlerinde Türkiye'ye hareket eden THY uçağı, saat 01.00'de İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Uçakta bulunan yolcular, İstanbul Valiliği İl Göç İdaresi görevlilerinin ve polislerin yönlendirmesiyle bilgi formunu doldurdu. Yolcular, formu doldurduktan sonra pasaport işlemlerinin ardından bagajlarını alarak, havalimanından ayrıldı.

Yolcuların, 14 günlük karantina sürecini evde geçirecekleri öğrenildi.

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