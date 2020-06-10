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Dünya

New York, polisin boyuna baskı uygulamasını yasaklayacak

ABD'de ülke genelinde iki haftayı geride bırakan ırkçılık ve polis şiddetine karşı protestolarda polis reformu taleplerinin artması üzerine eyaletler bu yönde adım atmaya başladı.

Betül Yürük   | 10.06.2020
New York, polisin boyuna baskı uygulamasını yasaklayacak

New York

New York eyaleti, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından polisin gözaltı esnasında zanlının boynuna baskı uygulama yöntemini yasaklayacak.

ABD'de ülke genelinde iki haftayı geride bırakan ırkçılık ve polis şiddetine karşı protestolarda polis reformu taleplerinin artması üzerine eyaletler bu yönde adım atmaya başladı.

New York eyaleti, polisin gözaltı sırasında zanlının boynuna baskı uygulama yöntemini yasaklama kararı aldı.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio ise kentteki polis departmanının 6 milyar dolarlık yıllık bütçesinde kesintiye gidileceğini duyurmuştu.

Öte yandan, Floyd'un bugün defnedildiği Houston'da da Belediye Başkanı Sylvester Turner polisin boyuna baskı uygulama yöntemini yasaklama sözü verdi.

ABD'de Demokrat Parti üyeleri ise Kongre'ye polislerin müdahale yöntemlerini kısıtlayan ve görevi kötüye kullanan polise karşı soruşturma başlatmayı kolaylaştıracak bir yasa tasarısı sunmuştu.

Minneapolis yönetimi de önce boyuna baskı uygulama yöntemini yasaklamış daha sonra ise polis departmanını tasfiye etme kararı almıştı.

Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti, polis departmanına ayrılan bütçeden 150 milyon dolar keseceğini duyururken, Seattle Emniyet Müdürlüğü ise 30 gün boyunca polisin biber gazı kullanımını askıya alacağını açıklamıştı.

46 yaşındaki George Floyd'un 25 Mayıs Pazartesi günü dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması sonucu hayatını kaybetmesi, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti ve ırkçılık tartışmalarını tekrar alevlendirmişti.

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