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Dünya, Koronavirüs

Peru'da Kovid-19 vaka sayısı 200 bini geçti

Güney Amerika ülkesi Peru'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 200 bini aştı.

Sinan Doğan   | 10.06.2020
Peru'da Kovid-19 vaka sayısı 200 bini geçti

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs görülen kişi sayısı 4 bin 40 artarak 203 bin 736'ya yükseldi.

Son 24 saatte 167 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 5 bin 738'e çıktı.

Ülkede sağlığına kavuşanların sayısı 92 bin 929 oldu.

Peru'da ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 20 Mart'ta görülmüştü.

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