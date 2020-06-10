Peru'da Kovid-19 vaka sayısı 200 bini geçti
Güney Amerika ülkesi Peru'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 200 bini aştı.
Ankara
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
- ŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması
Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs görülen kişi sayısı 4 bin 40 artarak 203 bin 736'ya yükseldi.
Son 24 saatte 167 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 5 bin 738'e çıktı.
Ülkede sağlığına kavuşanların sayısı 92 bin 929 oldu.
Peru'da ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 20 Mart'ta görülmüştü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.