Euro
8.53
Dolar
7.04
BIST 100
1,538.44
Altın
1,821.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler 34. haftasına girdi

Hakkındaki yolsuzluk davası ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecini yönetemediği gerekçesiyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun istifası için düzenlenen gösteriler, 34. haftasında da devam etti.

Mustafa Deveci   | 13.02.2021
İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler 34. haftasına girdi Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

Ülkenin farklı bölgelerinde düzenlenen Netanyahu karşıtı gösterilerin en önemli adresi Batı Kudüs'teki Başkanlık Rezidansı önü oldu.

İsrail bayraklarının yanı sıra siyah bayrakların taşındığı gösteride, ABD Başkanı Joe Biden'ın Netanyahu'yu henüz telefonla aramamasına atıfta bulunularak, "Hadi Biden, bizim zalimi ara" yazılı pankart dikkati çekti.

Yaklaşık 1500 kişinin katıldığı protestoda, "Bibi (Netanyahu) Evine Git" sloganları atıldı ve göstericilerden bazılarının "suç başbakanı" yazılı tişörtler giydiği görüldü.

Polis, gösterilerin yapıldığı meydana giden yolları trafiğe kapattı.

İsrail’de 8 ayı aşkın süredir Kovid-19 salgınını kötü yönettiği ve hakkındaki yolsuzluk davası gerekçesiyle Netanyahu’nun istifası için gösteriler düzenleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 milyon 400 bini geçti
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Hollanda kanalı Türkiye'deki Kovid-19 aşılama çalışmasını örnek gösterdi
İngiliz Sağlık Bakanı Hancock'tan Kovid-19 için 'birlikte yaşanabilir' yorumu

Benzer haberler

İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler 34. haftasına girdi

İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler 34. haftasına girdi

Cezayirli milletvekili, İsrail temsilcisinin katılımına tepki olarak OECD toplantısından çekildiklerini söyledi

Filistinliler koronavirüs karantinasından sonraki ilk cumada Mescid-i Aksa’ya akın etti

UCM'nin Filistin kararı, tepkiler ve muhtemel sonuçları

UCM'nin Filistin kararı, tepkiler ve muhtemel sonuçları
Beyaz Saray, Biden'ın Netanyahu ile yakında görüşeceğini açıkladı

Beyaz Saray, Biden'ın Netanyahu ile yakında görüşeceğini açıkladı
İsrail basını: Ulusal Yahudi Fonu, Yahudi yerleşimlerini genişletmek için Batı Şeria'da toprak satın alacak

İsrail basını: Ulusal Yahudi Fonu, Yahudi yerleşimlerini genişletmek için Batı Şeria'da toprak satın alacak