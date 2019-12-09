Euro
6.43
Dolar
5.81
BIST 100
108,786.10
Altın
1,461.02
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail'in Lübnan açıklarında arama yaptığı iddia edildi

İsrail açıklarında aylardır çalışmalar yürüten Yunanistan'a ait geminin, 2 hafta önce Lübnan karasularında arama yaptığı iddia edildi.

Mahmut Geldi   | 09.12.2019
İsrail'in Lübnan açıklarında arama yaptığı iddia edildi

Beyrut

Lübnan yerel basınında yer alan haberlere göre, Yunanistan'a ait Panama bandıralı, teknolojik donanımlı "Med Surveyor" gemisi, geçen ay iki ülke arasındaki tartışmalı deniz sahasını geçerek Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) operasyonel bölgesi Lübnan karasularında saatlerce arama yaptı.

Lübnan ile İsrail arasında deniz sınırı anlaşmazlığı

Geminin, hiçbir engelle karşılaşmadığı ve bölgeden ayrıldıktan sonra 1 Nisan'dan bu yana faaliyetlerini sürdürdüğü İsrail açıklarına döndüğü ifade edildi.

Meclis Başkanı Berri'nin liderliğindeki gruptan tepki

Meclis Başkanı Nebih Berri liderliğindeki Kalkınma ve Kurtuluş Bloku Genel Sekreteri Enver el-Halil, düzenlediği basın toplantısında, farklı konulara odaklanan Lübnanlıların, İsrail'in ülke egemenliğine yönelik ihlallerine kayıtsız kalmamaları gerektiğini belirtti.

Halil, İsrail için Akdeniz'de hidrografik ölçüm çalışmaları yapan geminin, Lübnan karasularını ihlali karşısında UNIFIL'in gerekli işlemleri başlatmadığını aktardı.

Genel Sekreter Halil, İsrail ihlalleri karşısında BM'ye sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulundu.

Lübnan-İsrail sınırındaki durum

Lübnan ile İsrail arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor. İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün, İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını iddia ediyor.

Lübnan'ın Ocak 2017'de petrol ve doğal gaz arama sürecini başlatmasının ardından İsrail parlamentosu da aynı yıl mart ayında Lübnan'ın arama yapacağı bazı bölgelerin İsrail karasuları içinde olduğunu iddia eden yasa tasarısını onaylamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye-Libya anlaşmasının hukuki ve stratejik boyutları
Devasa sorunlarını çözmeden Fransa’da sular durulmaz
Ukrayna krizi yeniden masaya yatırılıyor
Hindistan’ın Hint-Pasifik duruşu Amerikan vizyonundan çok farklı
Körfez krizinde sona doğru

Benzer haberler

İsrail'in Lübnan açıklarında arama yaptığı iddia edildi

İsrail'in Lübnan açıklarında arama yaptığı iddia edildi

İsrail ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında 'gaz sahası krizi'

AB insan hakları ihlallerini cezalandırmaya hazırlanıyor

Gazze’deki Amerikan hastanesine karşı Türk hastanesi faaliyete geçecek

Gazze’deki Amerikan hastanesine karşı Türk hastanesi faaliyete geçecek
Birinci İntifada'nın 32. yılında Filistin'deki işgal sürüyor

Birinci İntifada'nın 32. yılında Filistin'deki işgal sürüyor
İsrail koalisyon hükümeti kurulamazsa martta yeniden seçime gidecek

İsrail koalisyon hükümeti kurulamazsa martta yeniden seçime gidecek