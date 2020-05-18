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Dünya

İsrail'de Netanyahu-Gantz koalisyonu karşıtı protesto

Batı Kudüs'teki Başbakanlık binası önünde toplanan bir grup aktivist, İsrail Başbakanı Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Gantz ortaklığında kurulan koalisyon hükümetini protesto etti.

Hamdi Yıldız   | 18.05.2020
İsrail'de Netanyahu-Gantz koalisyonu karşıtı protesto

Kudüs

Batı Kudüs'teki Başbakanlık binası önünde toplanan bir grup aktivist, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz ortaklığında kurulan koalisyon hükümetini protesto etti.

Protesto, İsrail Parlamentosunda koalisyon hükümetine güvenoyu verilmesinin hemen akabinde yapıldı.

Protestocular, aleyhindeki yolsuzluk suçlamaları nedeniyle Netanyahu'nun hükümetin başında olmaması gerektiğini belirterek, Gantz'ın koalisyonu kabul etmemesi gerektiği konusunda sloganlar attı.

Aynı bölgede bir araya gelen başka bir grup da eş zamanlı olarak koalisyon hükümetine destek gösterisi düzenledi. İki grup arasında yaşanan gerginliğe İsrail polisi müdahale etti.

Göstericileri dağıtan İsrail polisi, bazı protestocuları gözaltına aldı.

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