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Dünya

Arap Koalisyonu'ndan Güney Geçiş Konseyi'ne 'sahil güvenliği' tepkisi

Suudi Arabistan öncülüğündeki Koalisyon, Yemen sahil güvenlik birimlerinin ülkenin güneyinde görevlerini yapmasına izin verilmesine ilişkin, BAE tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nden yanıt alamadıklarını açıkladı.

Mahmut Geldi   | 18.05.2020
Arap Koalisyonu'ndan Güney Geçiş Konseyi'ne 'sahil güvenliği' tepkisi

Beyrut

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Yemen sahil güvenlik birimlerinin ülkenin güneyinde görevlerini yapmasına izin verilmesine ilişkin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nden (GGK) yanıt alamadıklarını açıkladı.

Suudi Arabistan devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, Arap Koalisyonu, GGK'nin, Yemen sahil güvenlik birimlerinin ülkenin güneyinde görevlerini yapmalarına izin vermediğini belirtti.

Adının açıklanmasını istemeyen Arap Koalisyonu'ndan üst düzey yetkili, sahil güvenlik birimlerinin görevini yerine getirmesi için devreye girdiklerini ancak söz konusu ayrılıkçı güçlerden yanıt alamadıklarını kaydetti.

Suudi Arabistan ve BAE ile diğer bazı bölge ülkelerinin oluşturduğu Arap Koalisyonu, Aden Körfezi'nde bir tehdidin var olduğu ve tüm tarafların bunun için sorumluluk üstlenmeleri gerektiğini bildirdi.

Yemen açıklarındaki gemi saldırıya uğradı

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, yaptığı açıklamada, Yemen'in güneyindeki sahil açıklarında dün bir geminin terör saldırısına uğradığını belirtti.

Saldırının, hala Aden Körfezi ve Kızıldeniz'deki uluslararası kara sularında dünya ticaretine yönelik terör tehditlerininin sürdüğünü gösterdiğine dikkati çeken İryani, stratejik Aden vilayeti ve güney sahillerindeki güven ile istikrarı korumaya çalışan Yemen hükümetinin çabalarının BAE destekli ayrılıkçı milislerce engellendiğini kaydetti.

Yemen sahil güvenlik birimlerinin terör faaliyetleri ve silah kaçakçılığıyla mücadeledeki çalışmalarının da aynı şekilde GGK tarafından engellendiğine değinen İryani, uluslararası toplum ile Birleşmiş Milletlere, Yemen hükümetinin kontrolündeki bölgelerde güven ve istikrarı sağlama yönündeki çabaları destekleme çağrısında bulundu.

Yemen'de bir yandan İran destekli Husiler, diğer yandan da BAE destekli Güney Geçiş Konseyi ile mücadele nedeniyle gün geçtikçe parçalanma derinleşiyor.

GGK'nin 26 Nisan'da güney illerinde sözde "özerklik" ilan etmesinden bu yana hükümet güçleriyle BAE'nin finanse ettiği silahlı milisler arasında çatışmalar yaşanıyor.

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