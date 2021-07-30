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Dünya, Koronavirüs

İsrail'de Kovid-19'a karşı üçüncü doz aşılama kampanyası başlatıldı

İsrail, 60 yaş üstü kişilere yeni tip koronavirüs (Kovdi-19) aşısının üçüncü dozunu uygulamaya başladı.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout,Safiye Karabacak   | 30.07.2021
İsrail'de Kovid-19'a karşı üçüncü doz aşılama kampanyası başlatıldı

Kudüs

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Naftali Bennett ile İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un, Ramat Gan kentindeki Sheba Tıp Merkezi'nde üçüncü doz Kovid-19 aşı kampanyasını başlattığı belirtildi.

Kampanyanın 60 yaş üstü ve 5 ay önce Kovid-19 aşısının iki dozunu olan kişileri kapsadığı aktarıldı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile eşi Michal Herzog da üçüncü doz aşılarını yaptırdı.

İsrail Başbakanı Bennett, 3. doz aşılamayla ilgili olarak, "İsrail'de yaşlıları korumak için bir aşı kampanyası başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Nüfusu 9 milyonu aşan İsrail, antivirüs aşısı alan çok sayıda kişiye rağmen ay başından bu yana enfeksiyon sayısında gözle görülür bir artışa tanık oluyor.

İsrail Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 2 bin 140 Kovid-19 vakasının tespit edildiğini, vakaların 167'sinin durumunun ağır olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede 5,7 milyon kişi (Pfizer-Biontech) aşısının ilk dozunu, 5,3 milyonu ikinci dozunu yaptırdı.

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