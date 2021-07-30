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Dünya

Afganistan'da ABD ordusu için çalışan Afganlardan 221 kişilik ilk grup Washington'a ulaştı

ABD'nin Afganistan'ı işgali sırasında ABD ordusuna çeşitli şekillerde destek veren 200'den fazla kişiden oluşan ilk Afgan grubun aileleriyle birlikte ABD’ye ulaştığı belirtil

Islam Doğru   | 30.07.2021
Afganistan'da ABD ordusu için çalışan Afganlardan 221 kişilik ilk grup Washington'a ulaştı

New York

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, 72’si çocuk 221 Afganlı özel vize programı çerçevesinde güvenlik taramaları tamamlanarak ticari uçakla Washington DC’ye getirildi.

ABD Başkanı Joe Biden, "Bu, Afganistan'da son 20 yıldır Amerikan birlikleri ve diplomatlarıyla omuz omuza hizmet eden binlerce Afgan vatandaşına verdiğimiz sözü yerine getirmeye devam ederken önemli bir kilometre taşı." ifadesini paylaştı.

Biden, "Bu cesur Afganlara ABD'nin yanında oldukları için teşekkür etmek istiyorum ve bugün onlara 'Eve hoş geldiniz' demekten gurur duyuyorum." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin de yaptıkları açıklamalarda ABD için çalışan Afganlıları överek gelişlerinin ABD hükümetinin onlara olan bağlılığını gösterdiğini kaydetti.

ABD’ye 2008’den bu yana özel vize programı çerçevesinde yaklaşık 70 bin Afganlının göç ettiği belirtiliyor.

ABD ordusu için çalışan Afganların tahliyesi sorunu

ABD, 29 Şubat 2020'de Taliban'la yaptığı anlaşma üzerine 24 Nisan 2021'de itibaren Afganistan'dan çekilme sürecini başlatmıştı.

Biden, ABD askerlerinin Afganistan’dan 11 Eylül’e kadar çekileceğini duyurmuş, daha sonra çekilmenin 31 Ağustos’a kadar tamamlanacağı bildirilmişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) son açıklamasında ABD'nin çekilme sürecinin yüzde 95'inin tamamlandığını duyurmuştu.

Çekilme süreci devam ederken 20 yıllık işgal boyunca ABD'ye çalışan Afganların ülkeden çıkarılması konusunda tartışmalar başlamış, Başkan Biden, ABD ordusunun geri çekilmesinden önce ABD ordusuna yardım eden Afganların tahliyesi konusunda Kongrenin baskısına maruz kalmıştı.

ABD Kongresi ayrıca dün, Afgan vize programı için ek 8 bin vize ve 500 milyon dolarlık fon sağlayacak yasayı onaylamıştı.

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