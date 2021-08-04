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Dünya, Koronavirüs

İsrail'de Kovid-19 salgınında vaka sayısı artmaya devam ediyor

İsrail Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte 3 bin yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Esat Fırat   | 04.08.2021
İsrail'de Kovid-19 salgınında vaka sayısı artmaya devam ediyor

Kudüs

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki aktif vaka sayısının 24 bin 76'ya yükseldiği, bunlardan 236'sının durumunun ağır olduğu belirtildi.

Son 24 saatte 3 bin yeni vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısının 884 bin 933'e, hayatını kaybedenlerin sayısının da 6 bin 497'ye çıktığı kaydedildi.

Vakaların yüzde 90'ı Delta varyantı kaynaklı

Yerel basında yer alan haberlerde, İsrail'de görülen yeni vakaların yüzde 90'ının ilk olarak Hindistan'da tanımlanan Delta varyantı kaynaklı olduğu belirtiliyor.

Geçen aylarda aşılama sayesinde salgını kontrol altına almayı başaran İsrail'de son günlerde Delta varyantı nedeniyle Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış dikkati çekiyor.

Nüfusu 9 milyonu aşan İsrail, antivirüs aşısı alan çok sayıda kişiye rağmen ay başından bu yana enfeksiyon sayısında gözle görülür bir artışa tanık oluyor.

Vaka sayısındaki artış nedeniyle İsrail makamları, kapalı alanlarda dahi kaldırdığı maske zorunluluğunu kapalı alanlarda takılmak üzere yeniden getirmiş ve 1 Ağustos'tan itibaren Türkiye dahil bazı ülkeleri "kırmızı" kategoriye alarak, vatandaşlarının bu ülkelere gitmesini yasaklamıştı.

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