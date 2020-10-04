İsrail'de karantina nedeniyle 200 binden fazla kişi işsiz kaldı
İsrail'de yeni tip koronavirüs nedeniyle 18 Eylül'de başlatılan karantina nedeniyle 200 binden fazla kişinin işsizlik ödeneği başvurusunda bulunduğu bildirildi.
Kudüs
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- KORONAVİRÜSE NASIL YAKALANIYORUZ: Bulaşma riskini artıran ortamlar
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
İsrail Ulusal İstihdam Servisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle başlatılan karantina nedeniyle 18 Eylül'den bu yana 207 bin 191 kişi işsizlik ödeneği başvurusunda bulundu.
Bu verilerle ülkedeki işsiz sayısı, 595 bini ücretsiz izne ayrılanlar olmak üzere toplam 936 bine yükseldi.
İsrail yönetimi, Kovid-19 vakalarındaki sert yükseliş nedeniyle 18 Eylül'den başlayarak 3 haftalığına karantina kararı almıştı.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 265 bini geçerken, 1692 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.