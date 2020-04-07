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Dünya

İsrail'de hükümet kurma çalışmaları sekteye uğradı

İsrail'de Likud ile Mavi-Beyaz İttifakı partileri arasındaki "birlik hükümeti" kurulması için yürütülen müzakereler, hakimlerin seçiminden sorumlu meclis komisyonunun oluşturulması konusundaki anlaşmazlık yüzünden durdu.

Gülşen Topçu   | 07.04.2020
İsrail'de hükümet kurma çalışmaları sekteye uğradı

Kudüs

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (Makan) haberine göre, Benny Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı, tüm meselelerde anlaşılmasının ardından Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud'un söz konusu komisyonun işleyişinin yeniden görüşülmesini istediğini açıkladı.

Likud'un söz konusu talebi üzerine müzakerelerin durduğunu ifaden eden parti, komisyonun işleyişinde değişiklik yapılması ve demokrasiye zarar verilmesine izin verilmeyeceğini kaydetti.

Hakim seçim komisyonunda 9 üye bulunuyor. Adalet Bakanı'nın başkanlık edeceği komisyonda, hükümetin seçeceği başka bir bakan ile muhalefetten iki milletvekili, Yüksek Mahkeme Başkanı, aynı mahkemeden iki hakim ve Barolar Birliğinden 2 üye bulunuyor.

Dün söz konusu partilerden yetkililer, Gantz'ın, Ürdün Vadisi ve Batı Şeria'nın ilhakı meselesinde veto hakkından feragat etmesine karşılık Netanyahu'nun da hakim seçim komisyonundaki isteklerinden vazgeçtiğini söylemişti.

Likud ile Mavi-Beyaz İttifakı arasındaki anlaşmaya göre, komisyon başkanının (Adalet Bakanı) Mavi-Beyaz İttifakı, diğer bakanın ise Likud tarafından seçilmesi öngörülüyordu.

Komisyonda bir karar alınabilmesi için en az 7 üyenin onayının alınması gerekiyor.


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