Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.41
Dolar
5.69
BIST 100
96,978.32
Altın
1,297.37
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BM'den Netanyahu'ya Batı Şeria yanıtı

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, "Bizim tarafımızdan bütün yerleşim birimleri, uluslararası hukuka göre yasa dışı ve müzakere edilmiş iki devletli çözüm olasılığını büyük ölçüde azaltıyor" dedi.

Betül Yürük   | 08.04.2019
BM'den Netanyahu'ya Batı Şeria yanıtı

New York

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Batı Şeria'yı ilhak vaadine ilişkin, "Bizim tarafımızdan bütün yerleşim birimleri, uluslararası hukuka göre yasa dışı ve müzakere edilmiş iki devletli çözüm olasılığını büyük ölçüde azaltıyor." dedi.

Dujarric, günlük basın brifinginde, AA muhabirinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, yeniden başbakan seçilmesi halinde işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini İsrail topraklarına katacağı yönündeki açıklamalarına ilişkin sorusuna şu yanıtı verdi:

"Genel sekreterin, işgal altındaki Filistin topraklarına yönelik tutumu bir ay önce de aynıydı, dün de aynıydı ve ve aynı olmaya devam edecek. Tutumumuzu çok net ortaya koyduk ve BM'nin tutumu Güvenlik Konseyi ve Genel Kurul kararlarına dayalı. Bizim tarafımızdan bütün yerleşim birimleri, uluslararası hukuka göre yasa dışı ve müzakere edilmiş iki devletli çözüm olasılığını büyük ölçüde azaltıyor."

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, seçimleri kazanması ve yeniden başbakan seçilmesi durumunda işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini İsrail topraklarına katacağı açıklamasında bulunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Libya yeni bir iç savaşa sürükleniyor
Suud medyasının kronikleşen Türk düşmanlığı
ABD'nin Golan kararı bir uluslararası hukuk cinayetidir
Suudilerin nükleer hevesi
GÖRÜŞ - ABD Venezuela’yı öldürüyor

Benzer haberler

'Netanyahu İsrail halkının gerçek iradesini temsil etmiyor'

'Netanyahu İsrail halkının gerçek iradesini temsil etmiyor'

'Türkiye ve İslam coğrafyalarında yaşayan halkların karşı durduğu siyonist hedeflerdir'

'Batı Şeria'daki ilhak ABD ile koordineli yapılacak'

Netanyahu için kritik seçim

Netanyahu için kritik seçim
Kurtulmuş'tan Netanyahu'nun Batı Şeria vaadine tepki

Kurtulmuş'tan Netanyahu'nun Batı Şeria vaadine tepki
İngiltere İsrail'i kınadı

İngiltere İsrail'i kınadı