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Dünya

Demokrat Parti aday adaylarından O'Rourke: Netanyahu İsrail halkının gerçek iradesini temsil etmiyor

ABD Başkanlık seçiminde Demokrat Parti aday adaylarından O'Rourke, "Netanyahu'nun İsrail halkının gerçek iradesini ya da ABD-İsrail ilişkilerinde en iyi çıkarları temsil ettiğine inanmıyorum." dedi.

Dildar Baykan   | 08.04.2019
Demokrat Parti aday adaylarından O'Rourke: Netanyahu İsrail halkının gerçek iradesini temsil etmiyor

New York

ABD Başkanı Donald Trump'a karşı 2020 yılında yapılacak ABD Başkanlık seçiminde Demokrat Parti aday adaylarından Beto O'Rourke, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu "ırkçı" olarak niteleyerek, "Netanyahu'nun İsrail halkının gerçek iradesini ya da ABD-İsrail ilişkilerinde en iyi çıkarları temsil ettiğine inanmıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

O'Rourke, başkan adaylığı için Iowa eyaletinde düzenlediği mitingin ardından gazetecilere İsrail-ABD ilişkileri ve İsrail'de yarın yapılacak seçimler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

ABD-İsrail ilişkilerini "gezegendeki en önemli ilişkiler arasında" sözleriyle niteleyen O'Rourke, "Eğer bu ilişki başarılı olacaksa ABD'de partizanlığın önüne geçilmeli. Ayrıca bu ilişki, Arapları yaklaşan seçimlere karşı uyarırken ırkçı olan, Batı Şeria'yı ilhak etmekle tehdit ederken her türlü barış arayışına baş kaldıran, iktidarını sürdürmek için aşırı sağcı, ırkçı partiyle bir olan bir başbakanın ötesine geçebilmelidir." ifadesini kullandı.

Filistin ve İsrail arasında iki devletli çözüme inandığını vurgulayan O'Rourke, "Netanyahu'nun İsrail halkının gerçek iradesini ya da ABD-İsrail ilişkilerinde en iyi çıkarları temsil ettiğine inanmıyorum." görüşünü paylaştı.

O'Rourke, ABD'deki en etkili İsrail yanlısı lobi kuruluşlarından Amerika İsrail Halkla İlişkiler Komitesinin (AIPAC) geçen ay düzenlenen yıllık toplantısını da protesto ederek, etkinliğe katılmamıştı.

Netanyahu'nun sözleri

İsrail Başbakanı Netanyahu, cumartesi yaptığı açıklamada, yeniden başbakanlık koltuğuna oturması halinde işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "İsrail'e ilhak" etmeyi planladığını söylemişti.

Ülkede yarın yapılacak erken seçimin kaderini belirleyecek sağ seçmene yönelik mesajlar veren Netanyahu, "Bağımsız bir Filistin devleti, İsrail'in varlığı için bir tehdittir. Kudüs'ü bölmeyeceğim, Yahudi yerleşim birimlerini de boşaltmayacağım." demişti.











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