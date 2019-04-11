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Cumhurbaşkanı Erdoğan basın toplantısı düzenliyor
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Dünya

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: İsrail'in yer aldığı forumlara katılmayız

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, ülkesinin Doğu Akdeniz Gaz Forumu başta olmak üzere İsrail'in içinde yer aldığı hiçbir foruma katılmayacağını belirtti.

Mahmut Geldi   | 11.04.2019
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: İsrail'in yer aldığı forumlara katılmayız

Beyrut

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkesinin İsrail'in içinde yer aldığı hiçbir forum veya iş birliği mekanizmasına katılmayı kabul etmeyeceğini söyledi.

Avn, resmi davet üzerine Lübnan'ı ziyaret eden Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos ile başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Avn, ikili tarihi ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Avn ayrıca, "Lübnan, Doğu Akdeniz Gaz Forumu (DAGF) başta olmak üzere İsrail'in içinde yer aldığı hiçbir forum veya iş birliği mekanizmasına katılmayı kabul etmeyecek." ifadelerini kullandı.

Lübnan'a yönelik desteği ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü'ndeki (UNIFIL) katkılarından dolayı Yunan mevkidaşına teşekkür eden Avn, Lübnan, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasındaki çeşitli iş birliklerini güçlendirmek amacıyla Kıbrıs'ta düzenlenecek üçlü zirveyi sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

Avn ayrıca, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Lübnan'a sığınan Suriyeli mültecilerin durumuna ilişkin de Pavlopulos'a bilgi verdiklerini ifade etti.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulos da Suriyeli mültecilere yaptıkları misafirperverlikten dolayı Lübnan halkı ve hükümetine teşekkür etti.

Mısır Petrol ve Madencilik Bakanlığı, geçen ocak ayında yaptığı yazılı açıklamada, Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun kurulması için bölgedeki 7 ülkenin anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Mısır, GKRY, Yunanistan, İsrail, İtalya, Ürdün, Filistin'in içinde yer alacağı forumun ana hedeflerinin, arz ve talebi sağlayarak üye ülkelerin çıkarlarına hizmet edecek bölgesel bir gaz piyasasının kurulması olduğuna işaret edilen açıklamada, Doğu Akdeniz'deki üretici, tüketici ya da geçiş ülkelerinden herhangi birinin foruma daha sonra da üye olabileceği vurgulanmıştı.

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