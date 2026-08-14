İsrail, Rusya-Ukrayna savaşı ile dikkati çeken ve Lübnan'da Hizbullah'ın düzenlediği saldırılarla İsrail ordusunu zor duruma düşüren saldırı insansız hava araçlarından (İHA) yılda yaklaşık 100 bin adet üretmeyi planlıyor.

İsrail, yılda yaklaşık 100 bin saldırı İHA'sı üretmeyi planlıyor İsrail, Rusya-Ukrayna savaşı ile dikkati çeken ve Lübnan'da Hizbullah'ın düzenlediği saldırılarla İsrail ordusunu zor duruma düşüren saldırı insansız hava araçlarından (İHA) yılda yaklaşık 100 bin adet üretmeyi planlıyor.

İsrail'de yayın yapan Haaretz gazetesinde Amos Harel imzasıyla yayımlanan analizde, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın patlayıcı yüklü İHA'ları karşısında çözüm bulmakta zorlandığı ve çatışmaların durduğu sırada bu konuya yoğunlaştığı aktarıldı.

Analizde, Hizbullah'ın İHA'ları kullanmaya başlamasıyla İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde büyük kayıplar verdiği, hava üstünlüğünü kaybetme noktasına geldiği ve bölgede hemen hemen her yerde saldırıya uğramış askeri araç kalıntılarına rastlamanın mümkün olduğu belirtildi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde çatışmaların durduğu dönemde daha fazla tahkimat yaptığı kaydedilen analizde, Rusya-Ukrayna örneği ile Hizbullah'ın İsrail ordusuna karşı elde ettiği başarının Tel Aviv yönetimini İHA'lara yoğunlaşmaya ittiği vurgulandı.

Analizde, İsrail ordusunun yılda yaklaşık 100 bin adet saldırı İHA'sı üretmeyi öngören bir plan geliştirdiğine, fakat bunun kara kuvvetleri içerisinde yapısal ve örgütsel değişikliklerle desteklenmesi ve geleneksel organizasyondan uzaklaşarak İHA ve robot operasyonlarında uzmanlaşmış daha fazla alt birim kurulması gerektiğine işaret edildi.

İsrail'in İHA'lar konusunda Ukrayna'dan öğreneceği çok şey olduğunu ifade eden Harel, emekli bir İsrailli generalin kısa süre önce İskandinav ülkelerinde düzenlenen NATO tatbikatına davet edildiğini ve bu tatbikata, İHA'lar konusunda geniş operasyonel deneyime sahip iki Ukraynalı ekibin katıldığını kaydetti.

İsrailli analist, Ukraynalı ekibin 2 NATO taburuyla simüle edilmiş bir çatışmaya girdiğini ve sadece 90 dakika sonra, her iki taburun da tamamen imha edildiğini; öfkelenen komutanların, bir daha simülasyon istediğini ve bu sefer, taburların yenilgiye uğramasının sadece 60 dakika sürdüğünü iddia etti.