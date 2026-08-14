İngiltere'nin East Sussex bölgesinde dün 20 kişinin yaralandığı tren kazasından bir gün sonra Essex bölgesinde bir trenin daha raydan çıktığı bildirildi.

İngiltere'de iki gün içinde ikinci tren raydan çıktı İngiltere'nin East Sussex bölgesinde dün 20 kişinin yaralandığı tren kazasından bir gün sonra Essex bölgesinde bir trenin daha raydan çıktığı bildirildi.

İngiliz Ulaşım Polisinden (BTP) yapılan açıklamada, Essex'teki Wickford tren istasyonunda ​​​​​​​Greater Anglia şirketine ait yolcu treninin arka vagonlarının raydan çıktığı belirtildi.

Açıklamada, trenin dik pozisyonda olduğu ve olayda yaralanan bulunmadığı kaydedildi.

Demir Yolu Kazalarını Soruşturma Birimi (RAIB) de olay yerinde delil toplamak üzere müfettiş ekibini görevlendirdiğini duyurdu.

Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü de Wickford yakınlarında, Greater Anglia şirketine ait yolcu treninin raydan çıktığını doğrulayarak, trenin dik pozisyonda olduğunu, herhangi bir yaralanma bildirilmediğini ve yetkililerin olay yerine sevk edildiğini açıkladı.

Trenin raydan çıktığı sırada trende 40 ila 45 kişinin bulunduğu tahmin ediliyor.

Wickford'daki olay, dün East Sussex'te Lewes yakınlarında Southern Railway'e ait yolcu treninin raydan çıkmasının ardından meydana geldi.

Raylara yönelik endişeler gündeme getirilmişti

İngiltere'nin East Sussex bölgesinde Southern Railway'e ait Londra Victoria-Eastbourne seferini yapan yolcu treni, dün Haywards Heath ile Lewes bölgesi arasında raydan çıkmıştı.

Kazada 2'si ağır 20 kişi yaralanmıştı. Acil servis ekipleri, kazanın ardından "büyük olay" ilan etmiş, trende bulunan tüm yolcular tahliye edilmişti.

Kazadan bir hafta önce, güzergah üzerindeki raylara ilişkin endişelerin gündeme getirildiği ortaya çıkmıştı.

Lewes Milletvekili James MacCleary, kazadan bir hafta önce demir yolu şirketi "Greater Thameslink Railway" ile yaptığı toplantıda, Haywards Heath ile Lewes arasındaki güzergahın son aylarda "daha sarsıntılı hale geldiğinin" ele alındığını aktarmıştı.

MacCleary, bu durumun son dönemde etkili olan aşırı sıcak havalardan kaynaklanmış olabileceğini ifade etmişti.