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Dünya

İsrail ve Suriye'nin ABD'nin katılımıyla Paris'te görüşeceği bildirildi

İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Thomas Barrack'ın Paris'te bir güvenlik görüşmesi gerçekleştireceği belirtildi.

Enes Canlı  | 24.07.2025 - Güncelleme : 24.07.2025
İsrail ve Suriye'nin ABD'nin katılımıyla Paris'te görüşeceği bildirildi

Kudüs

İsrail devlet televizyonu KAN'ın İsrailli bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi Barrack, İsrail Stratejik İşler Bakanı Dermer ile Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani arasında yapılacak görüşmeye katılmak üzere Paris'e doğru hareket etti.

Tarafların "güvenlik toplantısı" gerçekleştireceği belirtildi ancak içeriğine ilişkin başka bir bilgi paylaşılmadı.

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İsrail'in Suriye topraklarındaki işgalini derinleştirmesi

İsrail ordusu, 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepelerinde, buraya bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık 2024'te işgal etmişti.

İsrail birlikleri, işgali tampon bölgenin de ilerisine taşıyarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına ulaşmıştı.

İki ülke arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile Golan Tepelerindeki tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'nin güneyindeki işgalin kalıcı olacağı mesajını vermiş ve Suriye'nin egemenliğine aykırı olarak güney bölgesinin silahsızlandırılması talebinde bulunmuştu.

İsrail, 13 Temmuz'da Suriye'nin güneyindeki Süveyda'da patlak veren çatışmalara müdahil olmuş, Suriye ordusu ve Şam'daki Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi yakınları ile Genelkurmay binasına saldırılar düzenlemişti.

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